讚「台中做得好」！還沒約到朱立倫 蔡英文先和盧秀燕晚餐同框
總統蔡英文日前與民眾黨主席柯文哲在總統府吃牛肉麵，透露希望與國民黨主席朱立倫會面交流，還沒約好時間，卻先與藍營一姐盧秀燕吃了晚餐！原來兩人都應邀出席台灣美國商會的謝年飯晚宴，蔡英文肯定盧秀燕治理台中的成績，表示「台中做得很好！」盧秀燕也歡迎蔡英文常到台中，兩人還與AIT處長孫曉雅、副總統當選人蕭美琴合照，留下歷史性的畫面。
記者顏幸如／台中報導
台灣美國商會昨（28）晚在台北市舉辦2024年謝年飯晚宴，台中市長盧秀燕受邀前往，同樣受邀出席的總統蔡英文，致詞時除介紹行政院官員，還特別向商會成員介紹台中市長盧秀燕。席間盧秀燕主動前向蔡英文致意，蔡英文肯定盧秀燕治理台中的成績，表示「台中做得很好！」盧秀燕也歡迎蔡英文多來台中。兩人與AIT處長孫曉雅、副總統當選人蕭美琴寒暄，幾位台灣政治圈最有影響力的女性首長共聚一堂、還合照留念。
晚宴有許多國際知名企業到場，有趣的是，聽聞盧秀燕喜愛喝可樂，可口可樂公司代表專程向她致意；Uber公司代表也為台中訂有《外送平台業者管理自治條例》，保障勞雇雙方權益，向她表達感謝。盧秀燕則向現場多家美商公司代表介紹台中特色，尤其是近年多項市政建設成果及經貿環境，盼能吸引更多企業加碼投資台中。
中市府秘書處長謝佳蓁說明，台灣美國商會成立於1951年，是一個非營利、無黨派的商業組織，致力於推動國際企業在台灣的商業發展，目前約有1,000名會員，代表超過500家企業。