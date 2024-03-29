炎亞綸「去年吃寶林」頭暈噁心！陳沂開轟蹭熱度：太急著想復出
「寶林茶室」食物中毒一事持續延燒，截至目前已有18名食物中毒案例，更有2人不幸身亡，食安風暴引發外界關注。藝人炎亞綸昨（28）日透露自己去年8月時曾食用「寶林茶室」分店「寶林咖啡館」的餐點，一度出現呼吸困難、頭暈噁心想吐的症狀。對此，網紅陳沂批他是在蹭熱度，「可能是太急著想復出了，竟然出來蹭最近的寶林食安事件。」
記者薛羽彤／綜合報導
近日寶林茶室的事件，讓炎亞綸憶起去年8月，曾透過外送平台點過寶林咖啡館的餐點，發現吃完後當天晚上出現呼吸困難的症狀，以及伴隨的頭暈目眩及噁心感。網紅陳沂常對時事發表評論，對於炎亞綸的發文，她表示「我看不懂炎亞綸這波操作。」陳沂認為炎亞綸好不容易解決Metoo事件，就急著想復出，竟然出來蹭最近的寶林食安事件，「如果你是最近剛好去吃出來說合理，但你是去年欸，去年！」
陳沂點破炎亞綸的行為，「想重回公眾視野搞這個新聞未免也操之過急，只是把自己名聲弄更糟而已。」諷刺他如果是政治人物想出來選舉那另當別論，「這對想搞政治的人來說，是正常的操作。只是手法比較低階而已」。對於炎亞綸的行徑陳沂不解，猜測或許背後有高人指點，直呼「無論是誰，顯然腦都不怎麼好。」
炎亞綸在貼文中也解釋，他會公布自己曾吃過寶林咖啡廳，只是希望也提供一些親身經歷的過程，來給相關人事物不論是警惕或是一個查核的方向，「就是希望能盡快讓事情原委被重視給社會一個交代，不要讓大家在吃飯都得提心吊膽。」
網友看到後紛紛表示，「其實仔細想想就是食安版metoo」、「看到他寫去年也無言」、「地質學家又變成食安專家了」、「有沒有可能是，他沒想要操作啥，只是單純的發文」。有網友認為謝忻也有發文透露自己吃過寶林茶室，陳沂卻不批評自己的好友，轟她雙標，陳沂也親上火線回應，「謝忻至少還是最近一個禮拜內剛吃，炎亞綸是去年欸去年。出來蹭真的很硬要，消費有人因此離世的悲劇我覺得好噁。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道