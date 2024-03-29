鴻海突然軟腳、台積電帶頭衝　台股開盤上漲80點、今收週月線

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權值股則是全面走高，台積電上漲7元或0.91%，來到776元；昨天剛創15年半新高的鴻海，今天在盤面震盪，守在平盤155.5元；聯發科則是上漲150元或0.86%，來到1170元。
美國股市週四全面收漲，由於經濟指標呈穩定擴張，市場預期聯準會能實現軟著陸，因此激勵道瓊指數上漲47.29點或0.12%，收39807.37點；那斯達克指數下跌20.06點或0.12%，收16379.46點；標普500指數上漲5.86點或0.11%，收5254.35點，創下今年第22個歷史新高；費半指數上漲5.26點或0.11%，收4905.21點。
由於昨（28）日是美股本週最後一個交易日，同時收週線與月線，本週，道瓊指數上漲0.84%，標普500指數攀升0.39%，那斯達克指數下跌0.3%。3月道瓊指數指上漲2.08%，標普500指數勁揚3.1%，那指收紅1.79%。本季，道瓊指數指上漲5.62%，標普500指數大漲10.16%，創五年來最強單季表現，那斯達克指數揚升9.11%。
台積電ADR周四連續第四個交易日下跌，跌幅0.47%，收在136.05美元，較台北交易溢價13.21%。