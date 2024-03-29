新台幣恐貶至32.5元？央行不急著表態阻貶　外匯專家點出關鍵時間

鴻海突然軟腳、台積電帶頭衝　台股開盤上漲80點、今收週月線

▲鴻海軟腳、由台積電帶頭衝　台股開盤上漲80點、今收周月線。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海軟腳、由台積電帶頭衝　台股開盤上漲80點、今收周月線。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美股昨（28）日全面走揚，因此激勵台北股市開在20156.34點，上漲9.79點，預估成交量為3500億元，隨後在權值股的走高下，持續走高，漲點擴大到82點，最高來到20228.93點，此外，台股也在今（29）日收週線以及月線。

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台股開高表態，也激勵中小型股跟著走高，櫃買股市上漲1.17點或0.47%，來到251.79點，預估量能為954億元。開盤量大強勢股有：大同、晟銘電、英業達、建準、網創；開盤量大弱勢股則是：鴻海、廣達、光寶科、仁寶、開發金。

權值股則是全面走高，台積電上漲7元或0.91%，來到776元；昨天剛創15年半新高的鴻海，今天在盤面震盪，守在平盤155.5元；聯發科則是上漲150元或0.86%，來到1170元。

美國股市週四全面收漲，由於經濟指標呈穩定擴張，市場預期聯準會能實現軟著陸，因此激勵道瓊指數上漲47.29點或0.12%，收39807.37點；那斯達克指數下跌20.06點或0.12%，收16379.46點；標普500指數上漲5.86點或0.11%，收5254.35點，創下今年第22個歷史新高；費半指數上漲5.26點或0.11%，收4905.21點。

由於昨（28）日是美股本週最後一個交易日，同時收週線與月線，本週，道瓊指數上漲0.84%，標普500指數攀升0.39%，那斯達克指數下跌0.3%。3月道瓊指數指上漲2.08%，標普500指數勁揚3.1%，那指收紅1.79%。本季，道瓊指數指上漲5.62%，標普500指數大漲10.16%，創五年來最強單季表現，那斯達克指數揚升9.11%。

台積電ADR周四連續第四個交易日下跌，跌幅0.47%，收在136.05美元，較台北交易溢價13.21%。

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