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愚人節惡搞商品懶人包！必勝客員工眼神死透　這家10元喝珍珠冰茶

▲必勝客「芝心雙粿草仔龜披薩」近日推出，原本被認為是愚人節的商品，不過似乎還有更厲害的在後頭！（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客「芝心雙粿草仔龜披薩」近日推出，原本被認為是愚人節的商品，不過似乎還有更厲害的在後頭！（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

一年一度的愚人節即將到來，每年到了這個時候，許多店家為了搞噱頭，都會推出一日或者一週的限定商品，通常都是讓人大感意外的產品，KUSO搞怪的風格，似乎成為台灣每年愚人節的日常，也會成功吸引許多想要嚐鮮的客人購買，進而製造不少話題。由於許多店家推出的產品，都是4月1日當天限定，《NOWNews》記者也特別整理今年愚人節有推出特別商品的店家，讓想嚐鮮的民眾一文看懂！

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📌必勝客：草仔龜披薩、芝心蛇圈圈披薩（待定）
必勝客在日前開始販售「芝心雙粿草仔龜披薩」，內容物有芝心餅皮、萬丹紅豆餡，還有還有鹹香菜脯米草仔粿，由於外觀還做成烏龜的樣子，相當逗趣，單買大披薩399元，近日已經開賣，吸引不少人開箱朝聖。

除此之外，網路上還有員工流出一張「芝心蛇圈圈披薩」配方圖，被懷疑才是愚人節限定商品，讓大批員工眼神死透。不過，必勝客則還未證實，但神秘回應「為回應消費者對去年芝心圈圈的喜愛與支持，今年將打造全新樣貌、濃郁美味的新版芝心圈圈，敬請期待！」

▲必勝客員工出面爆料今年公司愚人節要開賣的披薩，名為「芝心蛇圈圈」，讓大批員工對此感到不滿。（圖/靠北必勝客）
▲必勝客員工出面爆料今年公司愚人節要開賣的披薩，名為「芝心蛇圈圈」，讓大批員工眼神死透。（圖/靠北必勝客）
▲必勝客,烏龜披薩,草仔粿披薩,芝心雙粿草仔龜比薩（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客芝心雙粿草仔龜披薩已經開賣，為愚人節打開序幕。（圖／記者蕭涵云攝）
📌紅葉蛋糕：白森林蛋糕
經典蛋糕品牌「紅葉蛋糕」在愚人節推出6吋「白森林蛋糕」，整顆蛋糕上面都沒有配料，只有白白的鮮奶油，內餡也讓人感到相當好奇，然而這款蛋糕一個要價760元，目前已經開放線上訂購、宅配到府，而且只賣到4月1日，熱愛紅葉蛋糕的老饕不要錯過！

▲紅葉蛋糕愚人節推出「白森林蛋糕」，一顆要價760元，已經開始提供線上預訂、宅配到府，只賣到4月1日。（圖/紅葉蛋糕IG）
▲紅葉蛋糕愚人節推出「白森林蛋糕」，一顆要價760元，已經開始提供線上預訂、宅配到府，只賣到4月1日。（圖/紅葉蛋糕IG）
📌爭鮮gogo：飯裡藏鮮
這個大家就不陌生啦！爭鮮gogo每年在愚人節時都會開賣「飯裡藏鮮」，外觀上看上去就只是一盒白飯，不過其實翻過來背面一看，其實有滿滿的配料，今年一共有兩種口味，包括「蝦米攏嗚」，內容物有天婦羅炸蝦、鳳尾蝦、燻鮭魚、夏夷貝、鱈明太子等；另一款則是「加貝驚喜」，將鮭魚卵點綴於醋飯上，轉過來還有生食級大干貝可以吃！每一盒售價130元，目前已經開賣，將會賣到4月底哦！

▲爭鮮2024年愚人節限定「飯裡藏鮮」白飯便當還送優惠。（圖／爭鮮提供）
▲爭鮮2024年愚人節限定「飯裡藏鮮」白飯便當一共有兩種口味，一個售價130元，包裝上還送優惠。（圖／爭鮮提供）
📌清心福全：珍珠白
清心這次愚人節也跟上了！推出「珍珠白」飲品，其實就是珍珠加白開水，原本只要限定五天開賣，因為配方被員工流出之後，清心乾脆提前開賣，一杯售價30元至35元，按照地區性不同有不一樣價格，從即日起一路賣到4月3日，想要回味童年的民眾可以買來喝！

▲售價30元、35元的「珍珠白」，反倒像便宜的古早味。（圖／記者黃韻文攝）
▲售價30元、35元的清心愚人節商品「珍珠白」，已經在門市正式開賣。（圖／記者黃韻文攝）
📌萬波島嶼紅茶：結冰水
這杯飲料2022年萬波老早就有推出過，當時候也掀起不少討論，如今愚人節將至，萬波讓「結冰水」再度回歸，只要購買一杯10元的結冰水，就能夠免費加波霸或者是小珍珠，而這項商品只有4月1日當天販售，想要喝的民眾不要錯過哦！

▲4月1日愚人節，繼清心福全推出「珍珠白開水」，萬波島嶼紅茶也要開賣10元結冰水「免費加珍珠」；TEA TOP則用「冰塊水＋紅玉粉粿」賣紅粿鑽石，加碼贈送「空氣茶香杯」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）
▲4月1日愚人節，繼清心福全推出「珍珠白開水」，萬波島嶼紅茶也要開賣10元結冰水「免費加珍珠」。（圖／翻攝自萬波島嶼紅茶FB）
📌鶴茶樓：難喝那提盲盒
鶴茶樓這次愚人節就有創意了！推出3種等級的「難喝那提」，分別是65元的「南鶴那堤」，由店員隨機配2種茶底搭配鮮奶；75元的「超南鶴那堤」，由店員隨機配4種茶底搭配鮮奶；以及可以加15元的「升級加料」，不過加什麼料也是店員決定，每款飲品只僅供L大杯，但仍可以調整甜度冰量，從3月30日開賣。

▲鶴茶樓2024年愚人節「史上最難喝」鮮奶茶，3月30日開賣「南鶴那堤」盲盒手搖飲料，共有3種惡搞等級，挑戰大家的勇氣。（圖／鶴茶樓提供）
▲鶴茶樓2024年愚人節「史上最難喝」鮮奶茶，3月30日開賣「南鶴那堤」盲盒手搖飲料，共有3種惡搞等級，挑戰大家的勇氣。（圖／鶴茶樓提供）
📌85度C：一杯檸好
4月1日愚人節當天，85度C推出活動「愚檸（與您）同樂」，飲料透明無色，看上去雖然以為是白開水，但其實是酸爽清香的無糖檸檬水，品名取為「一杯檸好」，大杯在愚人節當天買一送一，兩杯41元，非常的便宜。

▲85度C在愚人節推出「一杯檸好」系列飲品，愚人節當天買一送一，兩杯只要41元。（圖/85度C提供）
▲85度C在愚人節推出「一杯檸好」系列飲品，愚人節當天買一送一，兩杯只要41元。（圖/85度C提供）
📌日出茶太：黃金玉米濃湯冰沙
玉米濃湯可以喝冰的嗎？日出茶太做到了，去年推出「Golden Corn Smoothie–黃金玉米濃湯冰沙」時獲得一片好評，3天就全部賣完，日出茶太今年愚人節也正式宣告，在4月1日讓「黃金玉米濃湯冰沙」，如果是日出茶太會員的話，4月1日購買「黃金玉米濃湯冰沙」享買一送一優惠，再加碼限量送整根新鮮玉米，街邊店70元（杯） 、商場價75元（杯）。

▲日出茶太「Golden Corn Smoothie - 黃金玉米濃湯冰沙」感恩限定價70元。（圖／六角國際提供）
▲日出茶太「Golden Corn Smoothie - 黃金玉米濃湯冰沙」將在愚人節回歸開賣！（圖／六角國際提供）
📌TEA TOP：紅粿鑽石
為了慶祝19週年，愚人節當天TEA TOP推出快閃飲品「紅粿鑽石」，在滿滿冰塊水當中加入紅玉粉粿，甜度可以選擇少糖或者無糖，從4月1日賣到4月7日，一杯大杯售價19元，炎炎夏日就是要清涼一夏！

▲TEA TOP愚人節開賣「紅粿鑽石」，其實是「冰塊水＋紅玉粉粿」19元。（圖／TEA TOP提供）
▲TEA TOP愚人節開賣「紅粿鑽石」，其實是「冰塊水＋紅玉粉粿」19元。（圖／TEA TOP提供）

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