愚人節惡搞商品懶人包！必勝客員工眼神死透　這家10元喝珍珠冰茶

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必勝客在日前開始販售「芝心雙粿草仔龜披薩」，內容物有芝心餅皮、萬丹紅豆餡，還有還有鹹香菜脯米草仔粿，由於外觀還做成烏龜的樣子，相當逗趣，單買大披薩399元，近日已經開賣，吸引不少人開箱朝聖。
除此之外，網路上還有員工流出一張「芝心蛇圈圈披薩」配方圖，被懷疑才是愚人節限定商品，讓大批員工眼神死透。不過，必勝客則還未證實，但神秘回應「為回應消費者對去年芝心圈圈的喜愛與支持，今年將打造全新樣貌、濃郁美味的新版芝心圈圈，敬請期待！」
📌紅葉蛋糕：白森林蛋糕
經典蛋糕品牌「紅葉蛋糕」在愚人節推出6吋「白森林蛋糕」，整顆蛋糕上面都沒有配料，只有白白的鮮奶油，內餡也讓人感到相當好奇，然而這款蛋糕一個要價760元，目前已經開放線上訂購、宅配到府，而且只賣到4月1日，熱愛紅葉蛋糕的老饕不要錯過！
📌爭鮮gogo：飯裡藏鮮
這個大家就不陌生啦！爭鮮gogo每年在愚人節時都會開賣「飯裡藏鮮」，外觀上看上去就只是一盒白飯，不過其實翻過來背面一看，其實有滿滿的配料，今年一共有兩種口味，包括「蝦米攏嗚」，內容物有天婦羅炸蝦、鳳尾蝦、燻鮭魚、夏夷貝、鱈明太子等；另一款則是「加貝驚喜」，將鮭魚卵點綴於醋飯上，轉過來還有生食級大干貝可以吃！每一盒售價130元，目前已經開賣，將會賣到4月底哦！
📌清心福全：珍珠白
清心這次愚人節也跟上了！推出「珍珠白」飲品，其實就是珍珠加白開水，原本只要限定五天開賣，因為配方被員工流出之後，清心乾脆提前開賣，一杯售價30元至35元，按照地區性不同有不一樣價格，從即日起一路賣到4月3日，想要回味童年的民眾可以買來喝！
📌萬波島嶼紅茶：結冰水
這杯飲料2022年萬波老早就有推出過，當時候也掀起不少討論，如今愚人節將至，萬波讓「結冰水」再度回歸，只要購買一杯10元的結冰水，就能夠免費加波霸或者是小珍珠，而這項商品只有4月1日當天販售，想要喝的民眾不要錯過哦！
📌鶴茶樓：難喝那提盲盒
鶴茶樓這次愚人節就有創意了！推出3種等級的「難喝那提」，分別是65元的「南鶴那堤」，由店員隨機配2種茶底搭配鮮奶；75元的「超南鶴那堤」，由店員隨機配4種茶底搭配鮮奶；以及可以加15元的「升級加料」，不過加什麼料也是店員決定，每款飲品只僅供L大杯，但仍可以調整甜度冰量，從3月30日開賣。
📌85度C：一杯檸好
4月1日愚人節當天，85度C推出活動「愚檸（與您）同樂」，飲料透明無色，看上去雖然以為是白開水，但其實是酸爽清香的無糖檸檬水，品名取為「一杯檸好」，大杯在愚人節當天買一送一，兩杯41元，非常的便宜。
📌日出茶太：黃金玉米濃湯冰沙
玉米濃湯可以喝冰的嗎？日出茶太做到了，去年推出「Golden Corn Smoothie–黃金玉米濃湯冰沙」時獲得一片好評，3天就全部賣完，日出茶太今年愚人節也正式宣告，在4月1日讓「黃金玉米濃湯冰沙」，如果是日出茶太會員的話，4月1日購買「黃金玉米濃湯冰沙」享買一送一優惠，再加碼限量送整根新鮮玉米，街邊店70元（杯） 、商場價75元（杯）。
📌TEA TOP：紅粿鑽石
為了慶祝19週年，愚人節當天TEA TOP推出快閃飲品「紅粿鑽石」，在滿滿冰塊水當中加入紅玉粉粿，甜度可以選擇少糖或者無糖，從4月1日賣到4月7日，一杯大杯售價19元，炎炎夏日就是要清涼一夏！