中職開幕戰預售票已破2萬張！大巨蛋前7場至少8萬人進場超熱
中職35周年開幕戰將在30日於台北大巨蛋開打，味全龍隊擔任開幕戰主隊，迎戰去年總冠軍賽對手樂天桃猿隊，目前龍隊表示，預售票已經超過2萬張，確定寫下歷年開幕戰新紀錄，加上「百萬象迷」加持，中信兄弟也在大巨蛋舉辦賽事，目前在開季前7場大巨蛋比賽更是賣出8萬張以上，中職靠「大巨蛋效應」，預計未來將持續打破入場新紀錄。
記者吳政紘/綜合報導
中職官辦熱身賽在3月16、17日在大巨蛋開打，一共吸引36228名觀眾，已創下歷年熱身賽紀錄。中職開幕戰龍猿對決，預售票目前統計已突破2萬張，31日龍象大戰登場，至少也售出1萬5000張以上，甚至有機會超越首日售票紀錄。
中信兄弟官大元即將引退，從4月3日、4日都是兄弟主場賽事，預計每場1萬5000人以上起跳，樂天桃猿因為主場桃園球場整修尚未完成，大巨蛋連續5天都有比賽，中信兄弟表示，目前兩日都迎戰台鋼雄鷹隊，2連戰預售票賣出2萬7000張左右。樂天桃猿主場對兄弟3連戰也超過1萬8000張，因此最少上看8萬張以上。
中職過去開幕戰最多觀眾是2016年在桃園球場進行的中信兄弟、Lamigo之戰，一共吸引19393人進場，例行賽紀錄是2019年9月29日，在台中洲際球場，由中信兄弟、富邦悍將之戰，剛好也是二軍主帥「恰恰」彭政閔引退賽，更吸引20223人進場。
龍猿開幕戰不但有機會一舉破開幕戰紀錄，也可以輕鬆打破例行賽紀錄，甚至考慮挑戰3萬人進場的大紀錄。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁