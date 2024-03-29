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嘴綠被驅逐、Curry遭質疑缺乏領導力　Kerr：荒謬！都是成年人了

▲金州勇士昨日艱難戰勝奧蘭多魔術，球隊明星大前鋒「嘴綠」Draymond Green早早就失控遭到驅逐出場，勇士球星Stephen Curry也因此被人們質疑領導能力。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士昨日艱難戰勝奧蘭多魔術，球隊明星大前鋒「嘴綠」Draymond Green早早就失控遭到驅逐出場，勇士球星Stephen Curry也因此被人們質疑領導能力。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士昨日艱難戰勝奧蘭多魔術，球隊明星大前鋒「嘴綠」Draymond Green早早就失控遭到驅逐出場，這樣的情況本季多次出現，對此勇士球星Stephen Curry也因此被人們質疑領導能力。不過勇士總教練Steve Kerr對此嗤之以鼻，今（28）日參加節目時，他認為將Green的錯誤怪罪到Curry身上是很荒謬的，因為每個成年人都需要外自己負責。勇士該場比賽最終以101:93擊敗魔術，Curry攻下17分10助攻

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昨天Green在面對奧蘭多魔術一戰，在開場還沒到4分鐘就因為不斷跟裁判抱怨，連吞2次技術犯規遭到驅逐出場。Curry在場邊被拍到出現沮喪的動作，賽後他直言自己會繼續努力和Green談談，確保這樣的事不要再發生，「我已和他（Green）談過很多次了，包括今晚。我會繼續和他談。作為隊友和朋友，這是我應該做的。」

Green這一季已經多次失控，包括和裁判過度爭執和一些在場上傷人的惡意犯規，導致自己被驅逐、甚至遭到禁賽。這也讓Curry蒙受外界質疑，認為他缺少領導力，不過Kerr認為這樣的說法很雙謬。

「Draymond Green知道自己已經是成年人了，他得處理好自己的事。任何提到Steph難辭其咎（being culpable）的說法都是極其荒謬的，我們這支球隊15年來的成功就是Curry領導力的體現，那種說法絕對是荒謬的。」Kerr如此說道。

Kerr進一步說，「大家都能看到，Curry總是第一個站出來、並努力說服Draymond放棄繼續這些行為的人。Draymond被驅逐的原因是他在走回板凳席時說了一些話，被裁判聽到了。所以他理應被罰，球員不能這樣做。」Kerr認為Green這次被趕出去，完全和Curry無關，相反的，後者努力得要阻止這件事發生。

此役在Green被驅逐出場後，Curry滿臉無奈的搖頭，並在賽後被拍到「眼眶泛淚」，Kerr認為Curry之所以情緒激動，是因為這場比賽隊勇士來說相當重要，「現在每一場比賽對我們都很重要，我們為Green開賽就被罰出去而努力戰鬥，這行為是不可原諒的。我認為Steph可能因為自己沒有早點把Green拉開，而對此感到懊悔，但我也覺得更多是在為自己打氣吧。」

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