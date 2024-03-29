嘴綠被驅逐、Curry遭質疑缺乏領導力　Kerr：荒謬！都是成年人了

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Green這一季已經多次失控，包括和裁判過度爭執和一些在場上傷人的惡意犯規，導致自己被驅逐、甚至遭到禁賽。這也讓Curry蒙受外界質疑，認為他缺少領導力，不過Kerr認為這樣的說法很雙謬。
「Draymond Green知道自己已經是成年人了，他得處理好自己的事。任何提到Steph難辭其咎（being culpable）的說法都是極其荒謬的，我們這支球隊15年來的成功就是Curry領導力的體現，那種說法絕對是荒謬的。」Kerr如此說道。
Kerr進一步說，「大家都能看到，Curry總是第一個站出來、並努力說服Draymond放棄繼續這些行為的人。Draymond被驅逐的原因是他在走回板凳席時說了一些話，被裁判聽到了。所以他理應被罰，球員不能這樣做。」Kerr認為Green這次被趕出去，完全和Curry無關，相反的，後者努力得要阻止這件事發生。
此役在Green被驅逐出場後，Curry滿臉無奈的搖頭，並在賽後被拍到「眼眶泛淚」，Kerr認為Curry之所以情緒激動，是因為這場比賽隊勇士來說相當重要，「現在每一場比賽對我們都很重要，我們為Green開賽就被罰出去而努力戰鬥，這行為是不可原諒的。我認為Steph可能因為自己沒有早點把Green拉開，而對此感到懊悔，但我也覺得更多是在為自己打氣吧。」
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