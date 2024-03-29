獨家／「一粒」跳魔性應援舞成中職新女神　綽號來源竟跟母校有關

韓韶禧再度開嗆惠利！「是有什麼有趣的」　抒發委屈心情又秒刪

▲韓韶禧再度發文開嗆惠利，內文提到「是什麼有趣的？」文章發布沒多久後又刪除。（圖／韓韶禧IG）
▲韓韶禧再度發文開嗆惠利，內文提到「是什麼有趣的？」文章發布沒多久後又刪除。（圖／韓韶禧IG）

記者薛羽彤／綜合報導

南韓女神韓韶禧日前爆出和柳俊烈熱戀中，因男方前女友惠利一句「真有趣」，將她捲入劈腿疑雲，導致韓韶禧形象受創。韓韶禧今（29）日一早，突然發出黑底白字長文，但又秒刪除，內容提到她再度開嗆惠利「我不能理解的是，對前任有了新女友這點，是有什麼有趣的？」

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▲▼韓韶禧向惠利（下圖）道歉。（圖／韓韶禧、惠利IG）
▲韓韶禧再度發文開嗆惠利，對於她之前那句「真有趣」感到不解。（圖／惠利IG）
韓韶禧今日一早發出長文砲轟柳俊烈及惠利，強調自己並非小三、對於柳俊烈一聲不吭感到不解，抒發這段時間以來的心情。針對惠利當時得知柳俊烈與韓韶禧有新戀情，她在IG上寫道「真有趣」，韓韶禧再度開嗆，「我不明白，為何別人對分手的戀人有了新女友這麼感興趣。」

▲韓韶禧參加「DIOR 2024 春夏高級訂製服系列」發表，現身巴黎時裝週。（圖／DIOR提供）
▲韓韶禧因惠利一句「真有趣」捲入小三疑雲。（圖／DIOR提供）
韓韶禧指出惠利先前在道歉信提到11月與柳俊烈見面並非為了重逢，而是最後的道別，「如果這部分其實是假的，那您要以新聞報導反駁也可以，或是我以各式各樣的方式想取得聯繫都無法聯繫上的前輩，您也可以聯絡我。」直接隔空喊話惠利。

惠利18日對於自己一語引發軒然大波發文道歉，解釋因為與柳俊烈決定分開後，曾說過還要再討論，「去年11月在分手報導發表之後，我們還說過要再進一步討論。但在那次談話後，我們就不曾聯絡或見面。」因此看到柳俊烈和韓韶禧的新戀情，才會一時衝動寫出「真有趣」，她也對自己錯誤的行為感到抱歉，「因為我一時之間的情緒所造成的傷害，我再次表達歉意。」

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