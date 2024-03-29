今起喝到週末！7-11美式買1送1、拿鐵買2送1　全家咖啡第二杯10元

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜3月29日起至3月31日
◾精品美式買1送1，5折，原價100元、特價50元
◾精品拿鐵買2送1，6.7折，原價110元、特價55元
📍門市｜3月29日至3月31日（指定支付）
◾芋香牛奶霜淇淋第2支半價，7.5折（原價49元、特價37元）
📍APP｜3月20日至3月29日
特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯110元，7.3折（原價75元、特價55元）
📍APP｜3月20日至3月29日
◾濃萃美式買7送7，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）
◾冰伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵買4送2，6.7折（原價65元、特價44元）
◾熱伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵買4送2，6.7折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式買4送2，6.7折（原價70元、特價47元）
◾青梅冰茶／優格好多青茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
📍APP行動隨時取｜4月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折，原價35、特價18元
◾珍珠奶茶買4送2，6.7折，原價60元、特價40元
◾青梅冰茶買4送2，6.7折，原價60元、特價40元
◾優格好多青買4送2，6.7折，原價60元、特價40元
◾特大杯思樂冰任選買1送1不限口味，5折，原價45元、特價23元（4月4日至4月7日）
📍4月3日至4月7日會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元立折22元，滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，有舒敏厚棒衛生紙1串/Biore溫和水嫩洗面乳100g/2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡/2杯CITY TEA香鑽水果茶。
🟡全家便利商店
📍門市｜3月29日起至3月31日
◾大杯特濃美式第二杯10元，6折，原價55元、特價33元
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折，原價65元、特價44元