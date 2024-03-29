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今起喝到週末！7-11美式買1送1、拿鐵買2送1　全家咖啡第二杯10元

▲再撐一天要週末了！7-11本週五六日有精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1，門市霜淇淋第二隻半價優惠。（圖／7-11提供）
▲再撐一天要週末了！7-11本週五六日有精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1，門市霜淇淋第二隻半價優惠。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

再撐一天要週末了！7-11本週五六日有精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1，門市霜淇淋第二支半價優惠，APP行動隨時取買7送7可寄杯；全家今（29）日起特濃美式第2杯10元，單杯原價55元、特價33元。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月29日起至3月31日
◾精品美式買1送1，5折，原價100元、特價50元
◾精品拿鐵買2送1，6.7折，原價110元、特價55元

▲（圖／7-11提供）
▲超值五六日。（圖／7-11提供）
📍門市｜3月29日至3月31日（指定支付）
◾芋香牛奶霜淇淋第2支半價，7.5折（原價49元、特價37元）

📍APP｜3月20日至3月29日
特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯110元，7.3折（原價75元、特價55元）

📍APP｜3月20日至3月29日
◾濃萃美式買7送7，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）
◾冰伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵買4送2，6.7折（原價65元、特價44元）
◾熱伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵買4送2，6.7折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式買4送2，6.7折（原價70元、特價47元）
◾青梅冰茶／優格好多青茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）

▲7-11迎接高雄櫻花季，濃萃美式咖啡買7送7可寄杯。（圖／7-11提供）
▲7-11迎接高雄櫻花季，濃萃美式咖啡買7送7可寄杯。（圖／7-11提供）
📍APP行動隨時取｜4月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折，原價35、特價18元
◾珍珠奶茶買4送2，6.7折，原價60元、特價40元
◾青梅冰茶買4送2，6.7折，原價60元、特價40元
◾優格好多青買4送2，6.7折，原價60元、特價40元
◾特大杯思樂冰任選買1送1不限口味，5折，原價45元、特價23元（4月4日至4月7日）

📍4月3日至4月7日會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元立折22元，滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1，有舒敏厚棒衛生紙1串/Biore溫和水嫩洗面乳100g/2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡/2杯CITY TEA香鑽水果茶。

🟡全家便利商店
📍門市｜3月29日起至3月31日
◾大杯特濃美式第二杯10元，6折，原價55元、特價33元

▲全家週末分享日來了，明（29）日起至31日限定，特濃美式第2杯10元。（圖／全家提供）
▲全家週末分享日來了，今（29）日起至31日限定，特濃美式第2杯10元。（圖／全家提供）
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折，原價65元、特價44元

▲全家嘉明鮮奶拿鐵、冰燕麥拿鐵買2送1。（圖／翻攝自APP）
▲全家嘉明鮮奶拿鐵、冰燕麥拿鐵買2送1。（圖／翻攝自APP）

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