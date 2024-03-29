韓韶禧撇清「換乘戀愛」！列出交往時間序　狠嗆酸民：別來消費我

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在這場三角習題裡，韓韶禧非常在乎對錯，她列出與柳俊烈交往時間序，強調雙方去年11月首次在攝影展見面，確實是男方與惠利分手，恢復單身後才交往，過往沒有共同朋友，於公於私都沒有交集，對於網友指稱她們早就相識的留言決定無視。
柳俊烈去年擔任綠色和平組織宣傳大使，曾製作過《我是北極熊》活動影片，剛好韓韶禧在家買了一隻190公分高的北極熊，當作自己的室友，經常曬出擁抱北極熊的照片，引發外界聯想，她也澄清，這隻巨大的熊與柳俊烈無關，而是2021年透過KaKao Talk送禮功能買給自己的禮物。
韓韶禧對於網友形容「換乘戀愛」的熱議很敏感，表示無法理解，「為什麼把黑說成白的，把可能是無縫接軌的新聞弄得好像是確認過真相一樣，那些批評留言的人多數都是不知名帳號的這點，我也覺得很好笑」，尤其是她的外貌、家人或其他無關的事情被牽扯，韓韶禧希望大家憑具體證據說話。
韓韶禧認愛後IG粉絲數量狂掉，她明知這篇文章會爆發爭議，堅持要分出對錯，也很好奇外界「為什麼討厭我？」不解網友對她抱持攻擊性態度，還要大家告訴她哪裡做錯了，對於不理智只顧批評的網友，她也不再客氣，「我不想對你們保持基本尊重與禮貌，請不要消費我，討厭我的人不要關注我，在剩餘的生命為自己快樂地活著吧！」愛恨分明的態度相當強烈。
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