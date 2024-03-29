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天氣預報／雨神逼近！今水氣增多、北部慎防雷雨　週末雨區擴全台

▲今（29）日各地多雲到晴，明天西半部、北部午後有降雨機會，週日雨區擴及全台。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（29）日各地多雲到晴，明天西半部、北部午後有降雨機會，週日雨區擴及全台。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（29）日各地多雲到晴，晚間環境水氣增多、雲量增加，明天西半部地區留意局部短陣雨、零星雷雨，午後北部也有較高機率的降雨或雷雨機會，降雨範圍逐日擴增，週日鋒面接近，雨區擴及全台，各地都有降雨機會，也是雨勢最大的一天，尤其西半部有明顯雨勢。

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天氣風險公司分析師方俊元表示，今天清晨微弱鋒面系統已逐漸通過減弱，北部及東部周圍有微弱東北到偏東風的環境存在，南部地區則是偏南到西南風的環境，中北部、東南部近山區仍是有局部零星短暫雨，其餘各地大致是多雲的天氣，午後山區有對流發展帶來局部短暫雨的機會。

這波鋒面過後並沒有東北季風南下，北部、東北部高溫略下降，其餘各地大致是持平，沒有明顯的變化，北部、東北部氣溫大致在攝氏20-26度、中部攝氏21-30度、南部攝氏23-31度。

▲週日鋒面接近，雨區擴及全台，各地都有降雨機會，也是雨勢最大的一天，尤其西半部有明顯雨勢。（圖／翻攝自天氣風險粉專）
▲週日鋒面接近，雨區擴及全台，各地都有降雨機會，也是雨勢最大的一天，尤其西半部有明顯雨勢。（圖／翻攝自天氣風險粉專）
方俊元預報指出，今天晚間有環境水氣有增多的趨勢，各地的雲量普遍會增加，並且到了明天，環境西南風風速增強，西半部地區容易有出現局部短暫雨或甚至是零星雷雨，並且到了中午過後，降雨的範圍會變廣一些，北部也會有較高的降雨或雷雨機會，並且隨著北方鋒面接近，對流雲系發展的時間可能會延長。

週日隨著鋒面接近，臺灣周圍是偏南至西南風環境，上空的大氣環境相當不穩定，中部以北有短暫陣雨或雷雨發生，東北部及南部地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，其餘各地普遍是有局部短暫陣雨，整體來說週日各地的降雨機會都比較高，並且在西半部地區比較容易有感受較明顯的雨勢出現，大家在外出時要記得攜帶雨具，遇到雷雨時也要適時找建築物躲避。

這波鋒面預估會影響到下週一上午，中午過後隨著鋒面系統遠離，環境仍是偏南至西南風，各地在午後還是有對流雲系發展帶來陣雨或雷雨的機會，並且在中部以北的降雨範圍有機會更擴散一些。到了下週二、三周圍的偏南到西南風風速比較強，並且環境水氣有減少，在午後的對流雲系發展就有比較減緩一些，各地大致是晴時多雲穩定的天氣，只有午後在深山可能有零星短暫降雨出現。

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