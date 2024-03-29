天氣預報／雨神逼近！今水氣增多、北部慎防雷雨　週末雨區擴全台

我是廣告 請繼續往下閱讀
這波鋒面過後並沒有東北季風南下，北部、東北部高溫略下降，其餘各地大致是持平，沒有明顯的變化，北部、東北部氣溫大致在攝氏20-26度、中部攝氏21-30度、南部攝氏23-31度。
方俊元預報指出，今天晚間有環境水氣有增多的趨勢，各地的雲量普遍會增加，並且到了明天，環境西南風風速增強，西半部地區容易有出現局部短暫雨或甚至是零星雷雨，並且到了中午過後，降雨的範圍會變廣一些，北部也會有較高的降雨或雷雨機會，並且隨著北方鋒面接近，對流雲系發展的時間可能會延長。
週日隨著鋒面接近，臺灣周圍是偏南至西南風環境，上空的大氣環境相當不穩定，中部以北有短暫陣雨或雷雨發生，東北部及南部地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，其餘各地普遍是有局部短暫陣雨，整體來說週日各地的降雨機會都比較高，並且在西半部地區比較容易有感受較明顯的雨勢出現，大家在外出時要記得攜帶雨具，遇到雷雨時也要適時找建築物躲避。
這波鋒面預估會影響到下週一上午，中午過後隨著鋒面系統遠離，環境仍是偏南至西南風，各地在午後還是有對流雲系發展帶來陣雨或雷雨的機會，並且在中部以北的降雨範圍有機會更擴散一些。到了下週二、三周圍的偏南到西南風風速比較強，並且環境水氣有減少，在午後的對流雲系發展就有比較減緩一些，各地大致是晴時多雲穩定的天氣，只有午後在深山可能有零星短暫降雨出現。