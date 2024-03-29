更新／寶林食物中毒案！負責人、店長列被告　越籍代班廚師遭移送

寶林案蔣市府反應慢？柯文哲酸螺絲鬆：看不到是眼睛業障重

▲民眾黨主席柯文哲出席台灣民眾黨中央黨部舉辦青年節暨青年部亮相記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.29）
▲民眾黨主席柯文哲出席台灣民眾黨中央黨部舉辦青年節暨青年部亮相記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.29）

記者呂炯昌／台北報導

台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，日前民眾用餐後出現身體不適，已造成2人死亡，引發全國關注。近期北市接連爆發虐童案、寶林食安案，外界質疑蔣市府反應慢半拍。對此，近期為了台智光案與北市府隔空交火的台灣民眾黨主席柯文哲今（29）日反酸，其實還是要認真工作的人有反應，螺絲應該鎖緊一點，更反酸虐童案有訪視紀錄還看不到，「是眼睛業障重。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣民眾黨中央黨部今日上午舉行青年節暨青年部亮相記者會，媒體詢問寶林案是否會覺得北市府反應是否慢半拍？柯文哲表示，這就是文化，食安這個案子其實還是要認真工作的人有反應，大概是螺絲鎖緊一點。

柯文哲舉惡保母虐童案指出，「你看那個虐童案，我也覺得奇怪，死後3個月才爆出來」，死前又被虐待了3個，也有訪視紀錄，「我每次想起海濤法師講的話，你的眼睛業障重，一切都是假的，訪視紀錄一定是假的！」

最後柯文哲說，不要批評，認真工作就好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。

寶林案釀2死3重症！北市衛生局曝「非典型食物中毒」　駁通報慢

寶林茶室疑似食物中毒釀2死！北市衛生局下令停業：移請檢調偵辦

影／食安風暴釀2死假扣押沒用！法務局曝寶林茶室負債、無力償還

消費者注意！17日至25日寶林共有91筆消費　將於衛生局網站公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞