寶林案蔣市府反應慢？柯文哲酸螺絲鬆：看不到是眼睛業障重
台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，日前民眾用餐後出現身體不適，已造成2人死亡，引發全國關注。近期北市接連爆發虐童案、寶林食安案，外界質疑蔣市府反應慢半拍。對此，近期為了台智光案與北市府隔空交火的台灣民眾黨主席柯文哲今（29）日反酸，其實還是要認真工作的人有反應，螺絲應該鎖緊一點，更反酸虐童案有訪視紀錄還看不到，「是眼睛業障重。」
記者呂炯昌／台北報導
台灣民眾黨中央黨部今日上午舉行青年節暨青年部亮相記者會，媒體詢問寶林案是否會覺得北市府反應是否慢半拍？柯文哲表示，這就是文化，食安這個案子其實還是要認真工作的人有反應，大概是螺絲鎖緊一點。
柯文哲舉惡保母虐童案指出，「你看那個虐童案，我也覺得奇怪，死後3個月才爆出來」，死前又被虐待了3個，也有訪視紀錄，「我每次想起海濤法師講的話，你的眼睛業障重，一切都是假的，訪視紀錄一定是假的！」
最後柯文哲說，不要批評，認真工作就好。
※【NOWnews 今日新聞
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