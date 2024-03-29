寶林茶室釀食物中毒2死！專家：別讓米酵菌酸落地生根
素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒案，累計至昨（28）日共有18例通報，造成2人死亡，其中一名死者檢體檢出「米酵菌酸」，成為台灣首例。中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉表示，致病的唐菖蒲伯克氏菌汙染容易落地生根，現在應盡快找到源頭，不要擴及本土。
記者許若茵／台北報導
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據衛福部疾管署最新統計，目前累計18人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救、1人一般病房治療、其餘10人返家休養中，昨日下午台大法醫研究所對2名死者進行解剖，晚間衛福部緊急召開記者會說明「重大發現」、並由衛福部次長王必勝主持，公布一名死者檢體檢出「米酵菌酸」，而這也是全台首起米酵菌酸中毒事件。
何美鄉會後受訪時表示，過去米酵菌酸中毒很少被看到，文獻上也是有限，只有在少數幾個國家發生過，中國是近年來發生案例最多、研究也最多的國家。米酵菌酸是由Burkholderia gladioli（唐菖蒲伯克氏菌）汙染，因此現在要找出這個菌，現在不確定是哪一個食材或醬料有，但可以確定是在寶林廚房內有。
何美鄉表示，唐菖蒲伯克氏菌是植物的菌，不是人類的病菌，生存的環境在20幾度到32度的潮濕環境，很容易落地生根，目前看起來已經在中國落地生根了，所以在廣州研究中可以找到這個菌種跟毒素，現在希望還沒進入台灣食物生態，找到的是進口食物，非台灣自產，並盡快控制在一定範圍內，沒有擴散到台灣植物、食物鏈與生態內。
何美鄉也提醒，台灣是文明國家，有無罪推定原則，這時候是沒有人犯罪的，但寶林茶室沒有買營業保險已經違反規定。