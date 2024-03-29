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Draymond Green失控問題如何解決：勇士內部開會、定出3點共識

▲金州勇士大前鋒Draymond Green上一場再度失控，他的失控行為對勇士來說無疑是「不定時炸彈」，讓總教練Steve Kerr等人感到頭痛。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士大前鋒Draymond Green上一場再度失控，他的失控行為對勇士來說無疑是「不定時炸彈」，讓總教練Steve Kerr等人感到頭痛。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士大前鋒Draymond Green上一場再度失控，勇士雖然最終擊敗奧蘭多魔術，但Green這樣的行為對勇士來說無疑是「不定時炸彈」，需要加以防範。根據《The Athletic》記者Anthony Slater報導，勇士隊內部在討論後得出3點結論，防止未來繼續發生同樣的事。

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Draymond Green在本季初的長期禁賽，是導致勇士目前在附加賽圈苦苦掙扎的原因，而也正是Green的回歸，讓他們在季中重整旗鼓，打出一段連勝，他可以加強勇士隊的防守，並解鎖了他們最好的幾個陣容組合，球隊是真的很需要他在場上。

但在這賽季的一場關鍵比賽中，他讓自己在開賽不到4分鐘的情況下就被趕出場，這種沮喪感沒有掩飾的表現在Stephen Curry的臉上。事實上自從一月份回歸以來，Green還沒有領到惡意犯規，他正慢慢嘗試不去成為裁判的目標，他沒有讓自己與裁判的互動影響他在球場上的表現。

▲金州勇士主帥Steve Kerr，能夠幫助球隊進季後賽嗎？（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士主帥Steve Kerr，並不認為Draymond Green的行為會影響到球隊的信心。（圖／美聯社／達志影像）
勇士必須建立緊急機制　內部進行討論如何約束Green失控行為

Kerr在昨日賽後認為Green的行為「很糟糕、很不幸，也是他自己活該」，但並不認為這個行為會影響到球隊的信心。對於勇士隊來說的好消息是，他們最終贏下了這場比賽。

根據Slater的說法，比賽結束後勇士內部曾進行過一次討論，一名隊內有影響力的成員這樣說：「什麼？難道我們真的認為他再也不會被驅逐出場了嗎？」Slater也認為這次Green被驅逐不會給勇士帶來太多陰影，因為結果是贏球的，競技體育還是用結果說話。

▲金州勇士「嘴綠」Draymond Green在比賽開打四分鐘內，因為不停和裁判抱怨被判兩次技術犯規，遭到高速驅逐出場。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士「嘴綠」Draymond Green在比賽開打四分鐘內，因為不停和裁判抱怨被判兩次技術犯規，遭到高速驅逐出場。（圖／美聯社／達志影像）
不過勇士也就以下觀點取得了共識：

1. Green必須繼續盡可能減少情緒失控的次數和強度

2.當情況有點不妙，教練和球員（尤其是老將）需要做得更好，立刻將Green從與裁判的爭執中給拉出來

3.最重要的是，當場上出現不可避免的惡劣情況時，球隊需要更好的來應對

▲勇士前鋒Andrew Wiggins傳出可能被交易。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士前鋒Andrew Wiggins第四節拿下13分，在魔術悍將Jonathan Isaac的防守下命中各種高難度投籃，全場得到23分，幫助勇士取得勝利。（圖／美聯社／達志影像）
Wiggins挺身而出　勇士需要他維持水準

在Green被驅逐，而Curry又整場手感冰冷、18投6中僅拿下17分的情況下，Andrew Wiggins挺身而出，就像自己在2021-22賽季常做到的那樣：他第四節拿下13分，在魔術悍將Jonathan Isaac的防守下命中各種高難度投籃，全場得到23分，幫助勇士取得勝利。

Wiggins這樣的表現對於勇士來說很重要，Curry直言：「當他（Wiggins）這樣打球時，就是我們相當重要的元素，當期他球隊試圖牽制我——第一線防守、二線防守壓上來時——你可以把球交到他手中，讓他去擊敗對手，他今晚為我們贏得了比賽。」

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