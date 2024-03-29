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韓韶禧指控柳俊烈默不作聲！稱「也怕被無縫接軌」　IG發文後秒刪

▲韓韶禧今日清晨發文指控柳俊烈對於2人戀情默不作聲，並無奈地訴說自己也怕被無縫接軌，文章貼出沒多久後就刪除。（圖／翻攝自韓韶禧IG）
▲韓韶禧今日清晨發文指控柳俊烈對於2人戀情默不作聲，並無奈地訴說自己也怕被無縫接軌，文章貼出沒多久後就刪除。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓女星韓韶禧近期與柳俊烈的認愛風波鬧得滿城風雨，今（29）日一早韓韶禧再度透過IG發文，指控柳俊烈對於2人戀情默不作聲，除了提及與柳俊烈的交往過程，還坦言表示：「其中一位當事者（柳俊烈）閉口不談這點，讓我感到相當鬱悶。」同時韓韶禧也說：「我也擔心自己是不是被謊言迷惑，明明是無縫接軌結果卻說不是！」她的語氣感覺相當無奈，不過文章貼出沒多久後就刪除。

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▲韓韶禧對於柳俊烈始終閉口不談2人戀情感到十分鬱悶。（圖／翻攝自韓韶禧IG）
韓韶禧在文中先是訴說自己與柳俊烈從相識、相愛到交往的過程，然後希望柳俊烈的前女友惠利能夠與她取得聯繫並釐清2人之間矛盾，因為她已經以各式各樣的管道想聯繫惠利卻都聯繫不上。接著，韓韶禧又說她對於柳俊烈對外閉口不談認愛事件讓她感到十分鬱悶：「我也擔心自己是否被謊言欺騙，明明這段感情是無縫接軌結果卻說不是。」因此， 韓韶禧誠懇地希望雙方經紀公司都能出面澄清事實。

▲韓韶禧中學時期的照片被網友挖出，拿來和柳俊烈做比較，發現兩人有夫妻臉。
▲韓韶禧表示自己寫下這篇文章，是為了守護想守護的人。（圖／翻攝自韓韶禧IG）
韓韶禧話鋒一轉表示，表示自己並不笨，也希望大家不要再造成她的粉絲及公司成員們的困擾，她寫下這篇文章只是為了守護想守護的人所寫，並澄清分手新聞是在11月發布，強調自己與柳俊烈的戀情並不是外界所謂的「無縫接軌」。

▲韓韶禧因為認愛柳俊烈不斷掉粉，
▲韓韶禧對於近期造成不少人的困擾感到十分抱歉。（圖／翻攝自韓韶禧IG）
韓韶禧在最後也提到，她這篇文章發出以後一定會有很多人檢討「韓韶禧不反省又在這邊上傳文章」，她也表示對於這些批評的人給予基本的尊重與禮貌，並希望大家不要再消費她了，同時也向近期造成的困擾向大家感到抱歉。韓韶禧清晨發文後馬上吸引不少粉絲討論，不過她隨即就將文章刪除。

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