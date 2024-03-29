「一粒魔性應援舞」讓他一夕爆紅！葉保弟從練習生變球員好勵志

中職開幕戰味全龍推「龍之子」徐若熙先發！大巨蛋第一球就是他投

▲味全龍投手徐若熙先發投開幕戰，將在大巨蛋投出第一球。（圖／記者葉政勳攝）
▲味全龍投手徐若熙先發投開幕戰，將在大巨蛋投出第一球。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

徐若熙先發！中職35年開幕戰將在明（30）日開打，味全龍隊預計出戰樂天桃猿，龍隊打算推出「龍之子」徐若熙先發出賽，對手樂天桃猿推出洋投威能帝先發，徐若熙不但將首度扛下開幕戰重任，他也將在全場25000名觀眾面前，投出中職在大巨蛋歷史性的第一球。總教練葉君璋表示：「有投球限制，大概約80球左右。」

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味全龍在上次開幕戰贏球，要回溯到1992年的龍獅大戰，當時由黃平洋出戰杜福明，黃平洋演出144球完投勝，味全龍隊以3:2險勝，有趣的是，當時開幕戰也在台北市立棒球場舉行，這次就要看味全龍能否在睽違32年後，再度於開幕戰奪勝。

味全龍隊上次打開幕戰，則是1999年的4月17日，地點在新莊棒球場，龍隊推出格梅斯出戰興農牛賴有亮，黃忠義為單場MVP，雙方9局打完以10:10握手言和。

味全龍球星「金臂人」黃平洋，曾在1992年中職開幕戰完投。（圖／Capture@ 蓋艾傳媒提供）
味全龍球星「金臂人」黃平洋，曾在1992年中職開幕戰完投。（圖／Capture@ 蓋艾傳媒提供）
而隊史味全龍隊在中職開幕戰投出第一球的是1991年的「黑將軍」史東，他面對三商虎隊，9局125球完投勝，並且龍隊以8:4贏球。

徐若熙將是自黃平洋後，再度於中職開幕戰先發的龍隊土投，總教練葉君璋也把此重責大任交給他，徐若熙預計會有投球限制，約80球左右。

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