中職開幕戰味全龍推「龍之子」徐若熙先發！大巨蛋第一球就是他投
徐若熙先發！中職35年開幕戰將在明（30）日開打，味全龍隊預計出戰樂天桃猿，龍隊打算推出「龍之子」徐若熙先發出賽，對手樂天桃猿推出洋投威能帝先發，徐若熙不但將首度扛下開幕戰重任，他也將在全場25000名觀眾面前，投出中職在大巨蛋歷史性的第一球。總教練葉君璋表示：「有投球限制，大概約80球左右。」
記者吳政紘/綜合報導
味全龍在上次開幕戰贏球，要回溯到1992年的龍獅大戰，當時由黃平洋出戰杜福明，黃平洋演出144球完投勝，味全龍隊以3:2險勝，有趣的是，當時開幕戰也在台北市立棒球場舉行，這次就要看味全龍能否在睽違32年後，再度於開幕戰奪勝。
味全龍隊上次打開幕戰，則是1999年的4月17日，地點在新莊棒球場，龍隊推出格梅斯出戰興農牛賴有亮，黃忠義為單場MVP，雙方9局打完以10:10握手言和。
而隊史味全龍隊在中職開幕戰投出第一球的是1991年的「黑將軍」史東，他面對三商虎隊，9局125球完投勝，並且龍隊以8:4贏球。
徐若熙將是自黃平洋後，再度於中職開幕戰先發的龍隊土投，總教練葉君璋也把此重責大任交給他，徐若熙預計會有投球限制，約80球左右。
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