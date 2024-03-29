MLB／Mike Trout開轟無用！Corbin Burnes飆11K 金鶯11:3勝天使
大聯盟2024賽季開幕戰在今（29）日正式展開，洛杉磯天使作客交手美聯東區新強權巴爾的摩金鶯，雖然「神鱒」Mike Trout在首局就轟出陽春砲，但天使打線發揮不佳，遭到金鶯隊賽揚王牌Corbin Burnes主投6局送出11K封鎖，終場以3:11不敵金鶯，吞下本季首敗。
記者張志宇／綜合報導
Mike Trout在首局站上打擊區就擊出陽春砲幫助球隊取得領先，但天使先發Patrick Sandoval十分不給力，僅投1.2局就被敲出6安，送出2次保送狂失5分退場，之後天使的後援投手也無法有效壓制住金鶯打線。
金鶯打線本場可說是火力全開，在第1、2、4、6、7局都有分數進帳，分別攻下2分、3分、2分、1分與3分；反觀天使打線僅在首局靠著Mike Trout開轟得分，後續就此熄火，直到8局才又攻下2分，終場以3:11不敵金鶯。
金鶯在休賽季透過交易搶下賽揚強投Corbin Burnes，本場比賽Corbin Burnes不負眾望，主投6局只用82球就送出11K，僅被敲出1安沒有投出保送，拿下本季首勝；天使先發Patrick Sandoval則是僅投1.2局，就被敲出6安失掉5分吞下敗投。
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