iPhone16系列主打新色曝！「這顏色」將消失 螢幕尺寸會有大改變
國外媒體預估，蘋果公司將於今年9月推出iPhone 16系列新機，其中包括iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max，此系列將配備蘋果有史以來最大的iPhone螢幕、顯著的相機改進等。
記者鄭妤安/台北報導
根據《9to5mac》報導，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max都將配備比前代更大的螢幕，前者預計為6.3吋顯示屏，比iPhone 15 Pro的6.1吋顯示器有所增加；而iPhone 16 Pro Max將配備6.9吋顯示屏，這意味著它將成為有史以來發布的最大的iPhone，同時也是蘋果公司自2020年推出iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max以來，iPhone螢幕尺寸首次發生變化。
除了螢幕、功能的變更之外，iPhone 16 Pro系列最新配色預測曝光，iPhone 15 Pro目前有黑色、白色、藍色和自然鈦可供選擇，外媒報道稱，蘋果計劃在iPhone 16 Pro中放棄「藍色鈦金屬」，並添加新的「鈦金色」、「鈦灰色」選項，後者類似於iPhone 6中使用的深空灰色。
至於價格也將是果粉關注焦點，外傳iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的價格與其前身相同。 不過，有一個變化是iPhone 15 Pro Max的起售價為256 GB，從技術上講，這將起價從1099美元提高到1199美元。蘋果的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max的製造成本要高得多，儘管如此，公司還是選擇不將漲價轉嫁給消費者。