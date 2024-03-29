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AI變臉以假亂真　少年警「刑事鴿」教你防詐小撇步

▲高雄市政府警察局少年警察隊隊長陳仁正為了讓民眾免於被以假亂真的AI技術所迷惑，特別以實際案例、運用專業之能傳授民眾辨識秘訣。（圖／高市少年隊提供）
▲高雄市政府警察局少年警察隊隊長陳仁正為了讓民眾免於被以假亂真的AI技術所迷惑，特別以實際案例、運用專業之能傳授民眾辨識秘訣。（圖／高市少年隊提供）

記者郭凱杰／高雄報導

至聖先師孔子曾說：「耳聽三分虛，眼見未為真」，現今的詐騙集團在這個科技發達的年代，運用最夯的AI技術變臉、變聲技術讓人受騙，有鑑於此，高市警局少年隊長陳仁正也特別針對這類詐騙，提醒民眾越要懂得運用古人的智慧，不要眼見為憑，要充滿警覺、仔細觀察；注意接聽電話時有無雜訊、視訊時請對方以左右轉頭或以手部在面部前面快速揮動以辨真偽。

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另外觀看影片過程中觀察對方皮膚是否異常光滑、臉的光線和背影是否符合、背景與人的交界處有無不自然之處也是識破詐欺的小技巧。陳仁正也特別叮嚀青少年務必要拒絕外在誘惑，不要踏入各類詐騙所設的陷阱，多一層警覺，謊言將不攻自破。

獲警政署評核獲得「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』1.5執行計畫」第3期特優(第2名)的高雄市政府警察局少年警察隊隊長陳仁正為了讓民眾免於被以假亂真的AI技術所迷惑，特別以實際案例、運用專業之能傳授民眾辨識秘訣。

陳仁正指出，高科技詐欺犯罪「AI深偽（Deepfake）變臉技術」，主要是將人工智慧概念應用於各式媒體素材，製造出逼真的虛假影像和聲音，詐騙集團再透過這項技術合成語音假冒親友來電借錢應急或冒充檢警謊騙民眾提供帳戶，更甚還有將名人影像移花接木製作不雅照片威脅勒索…等。

特別是平時接觸網路時間相當長的青少年，對於AI深偽（Deepfake）變臉技術可能會因為好奇、好玩而嘗試製作，以開玩笑的心態散布影像、照片惡整同學，同時也可能因為在網上發布這類訊息而被詐騙集團盯上，重金誘惑吸收入團協助詐騙。

陳仁正也藉此次提醒青少年，刑法第339-4條加重詐欺罪為因應AI變臉詐騙手法新增了第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法而犯詐欺罪者，處1年以上、7年以下徒刑，得併科100萬元以下罰金」。

為跟上青少年的腳步，讓他們以最輕鬆、自在的方式學習、明白日新月異的詐騙犯罪，少年警察隊的犯罪預防宣導，特地以少年朋友目前最喜歡學習新知的方式拍攝有趣、容易記憶的短影片，有效且快速的傳播防制犯罪思維，並且針對去(112)年尋獲的336人次中輟生協助其復學的同時教導叮嚀青少年務必要拒絕外在誘惑，不要踏入各類詐騙所設的陷阱

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