寶林茶室「3/20消費者」無中毒個案！何美鄉揪2可能關鍵
台北素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒案，累計至今（29）日上午10時共有18例通報，造成2人死亡，其中一名死者檢體檢出「米酵菌酸」，成為台灣首例。檢視中毒個案，消費者用餐日期從3月19日到24日陸續有個案傳出，但唯獨3月20日無個案，中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉分析，可能是與毒素分布不均，或是湊巧。
記者許若茵／台北報導
寶林茶室近期接連出現食物中毒個案，據衛福部疾管署最新統計，目前累計18人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救、1人一般病房治療、其餘10人返家休養中，昨日下午台大法醫研究所對2名死者進行解剖，晚間衛福部緊急召開記者會說明「重大發現」、並由衛福部次長王必勝主持，公布一名死者檢體檢出「米酵菌酸」，而這也是全台首起米酵菌酸中毒事件。
何美鄉表示，米酵菌酸應該不會隨著殘留的時間毒性衰退，這是一個蠻穩定的毒素，對於食物代謝、生物分解等不是很清楚，米酵菌酸無色無味，也不會導致食物發酸，這是比較麻煩的地方。
為何3月20日並無傳出中毒個案，何美鄉認為，有些人吃沒問題，有些人吃有問題，可能是本來菌的分布不均，毒素分布也不均，或是每個仁體質都不一樣，是湊巧，但也有40幾歲看起來健康的人不敵毒素，目前尚無米酵菌酸解毒方式。