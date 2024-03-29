寶林茶室奪命！家屬提告醫院惹議　北市醫：巨大打擊

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然而沒想到，呂男返家之後病情卻惡化，24日凌晨5時許緊急又送往台北馬偕醫院，儘管立即接受治療，但歷經11小時的搶救，因病情變化快速，在當天下午3點49分因急性腎衰竭，搶救無效不幸離世。
而在28日呂男的遺體被解剖，證實體內真的有「米酵菌酸」，呂男妻子在呂男胞妹等親友陪同下，在檢警及法醫進行解剖時受訪表示，先生過世後，第一時間就要求相驗，就是要為先生討公道，同時除了對寶林茶室提告之外，呂男妻子認為新北市立三重醫院及北市馬偕醫院醫療程序有疏失，才導致先生喪命，將一併究責提告。
台北市醫師職業工會今日發布聲明表示，近日食品中毒造成多名患者身亡的不幸憾事，在家屬揚言對醫院提告後引起譁然。作為第一線醫者，同理家屬心中的怨懟與不滿，但也心疼盡力救治患者的同僚將遭受無情的追訴纏磨。沒有一位民眾甘心親屬遭遇不幸，正如同每一位醫療工作者都對於手上逝去的生命都感到不甘及遺憾，然新聞曝光以後對於已如風中殘燭的團隊士氣更形成巨大打擊。
台北市醫師職業工會呼籲，首先，今年正要上路的《醫療事故預防及爭議處理法》新增多項規則，包含醫療機構必須第一時間關懷當事人、民刑事醫療訴訟強制調解、第三方機構提供醫療爭議評析與諮詢，無非是希望病家能夠透過訴訟以外的手段獲知真相，避開過往兩敗俱傷的多年纏訟。此法出台未滿半年，此次爭議將成為指標案件，衷心期盼新法真能發揮其作用，政府衛生單位更應該在其中扮演積極引導家屬採取理性手段的角色。
其次，台北市醫師職業工會指出，不管是職業安全衛生法令裡對於「不法侵害」的規章，或是前述《醫預法》當中強調醫療機構必須關懷事故當事人（包含所屬醫療人員）的規定，都凸顯了醫院工作者的身心狀態需要強烈關注。誠摯呼籲涉及的醫院，對於涉及事件的員工必須盡到完善保護責任，包含確保其隱私、提供其心理衛生諮詢資源以及完整法律協助，莫讓當事人無助承擔爭議案件的不確定性及病家的怒火。
最後，台北市醫師職業工會沉痛說，醫療行為具有高度不確定性，本來就是一個容易充滿各種疏漏的體系，也因此存在種種「篩漏」的制度設計，為的就是不讓不幸事件影響患者。然而這些糾錯手段隨著急重症科別人力流失，護理及其他核心醫事人力大幅度離職，越來越顯得脆弱難以維繫，君不見多數醫院急診時時人滿為患、無時無刻處於醫療量能滿載，便是緣自於疫後的災難性人力缺口，最終受苦的仍是病家，以及仍堅守崗位的殘存人手。
台北市醫師職業工會表示，需要的不僅是大眾對於興訟對象的聲討以及仗義執言，還需要醫療現場更多的體諒，和對於政府是否照顧醫事人員的關注，否則到頭來仍是弱勢者承擔最高風險。盼此事件盡快落幕，不再有更多受影響民眾，患者都能盡快康復痊癒，而這一切的種種能夠成為我國審視食安衛生以及醫療環境的血淚教訓。
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