00940早開買價差被賺走沒得吃豆腐？網友攤數據打臉：減少陰謀論

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除了淨值外，00940龐大的募集金額，也讓不少投資人關心上市前的衝刺建倉進度，但觀察到近來投信買超並不積極，而引發不少網友討論。其中，有名網友在3/27以「元大證券早就開買00940」為題，指出以長榮為例，某自營部在1個月期間買進長榮，均價150元，某ETF在近10日由集中市場買賣轉倉至ETF，ETF買進均價170元，並認為這中間1張2萬元的價差，由自營部賺走，並指稱自營部先買滿部位再倒貨給00940的投信單位，「想吃豆腐的，現在乖乖給元大反吃吧」。
但也有網友持相反意見指出，長榮3/13到3/26的10個交易日中，元大買進量是103521張，賣出量98098張，而這個賣出量是元大全台灣148個分點的成交總量，其中，元大總公司共買進34960張、賣出34194張，其他如元大永和、元大大里、元大北桃園、元大鳳山等147個小分點貢獻68561張的買量跟63904張的賣量，
該網友總結，因為看不出10萬餘張的買量是元大自營部門買進，而這也不是買超量。至於有人說元大總公司可以透過其他券商買進再轉給00940的看法，則認為從買賣量是看不出來元大自營與元大投信聯合佈倉買低，再賣高來收割00940的認購投資人。呼籲大家減少陰謀論，不要有過多猜測，「有些錯誤的資訊及觀念在ptt上很容易跟風，你一言我一語，錯的東西忽然就講到對的」。
有不少網友看完表示認同表示，「一堆阿呆在那邊扯些天馬行空的操作」、「不用救那些人了，讓他們相信自己相信的」、「那篇文就是證明現在菜雞多」、「今天那麼努力的拉，很多豆腐仔都解套了吧」、「就一堆不懂愛裝懂的出來大小聲」、「糕（高）點到了啊，我也不懂那文章可以推成那樣」。
也有網友表示，「典型的賠錢後不檢討自己判斷，把責任推給投信主力外資黑手，都是他們在作弊搞我，這樣的想法根深蒂固，所以整天幻想別人有各種神奇花招能弄，豆腐也不敢吃就在那邊風涼話什麼等著被割，其實想賺得要死又怕東怕西」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。