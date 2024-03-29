南韓半導體迎春燕！2月半導體生產創14年來最大增幅
半導體業準備要離開寒冬了嗎？根據南韓官方數據顯示，2月半導體生產創下14年來最大增幅，這也帶表著南韓最重要產業和全球科技需求正持續復甦。
記者陳郁柔／台北報導
南韓統計局今（29）日公布的數據顯示，南韓2月半導體生產跟去（2023）年相比大增65.3%，增幅創下2009年底以來最大。不僅如此，半導體出貨也大增59%，雖然還是低於1月的62.7%，但也是處在高點區間。至於市場最關住的庫存問題，晶片庫存下降到16.2%，是連續第二個月下降，而這也是需求強勁的另一個訊號。
由於半導體是南韓出口主力，是經濟的命脈，也因此這份數據也能表明南韓國內經濟成長動能將會持續下去。
彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）也認為，南韓2月工業生產回升，也顯示出記憶體晶片的需求成長，正在推動製造業。機械製造業的大幅增長，尤其是用於晶片生產的設備，鞏固了成長態勢。
從另一個數據也可以看出南韓半導體產業正在復甦，南韓3月前20天的半導體出口年增達到46.5%，這也說明了3月的半導體產量可能持續增加。
半導體出口數據強勁也激勵今（29）日南韓股市止跌反彈，上午11點時上漲0.1%，其中權值股三星電子上漲1.73%，SK海力士也同步上漲1.29%，半導體類股表現強勁。