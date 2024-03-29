費城76人被爆想簽Paul George！美媒：他若加入將成為Embiid副手
▲費城76人對於快艇球星Paul George感興趣，也讓這位33歲、203公分的頂級前鋒未來動向受到關注。（圖／美聯社／達志影像）
記者
黃建霖/綜合報導
2024-03-29 11:08:30
NBA 2024-25賽季球星Paul George球衣正面的名字會有可能不同嗎？在為家鄉球隊洛杉磯快艇隊效力第5個賽季後，如今市場上傳出他在今年夏天琵琶別抱的可能。《費城問詢報》記者Keith Pompey指出，
費城76人對於George很感興趣，希望「以自由球員身份簽下Paul George」，也讓這位33歲、203公分的頂級前鋒未來動向受到關注。George本季場均22.5分5.3籃板3.6助攻，命中率47%，三分球命中率40.9%。
根據Spotrac的資訊，76人隊季後可以騰出高達7680萬美元的薪資空間，因此他們幾乎確定會在自由市場上嘗試引進另一名球星。而George能在今年休賽季選擇跳出與洛杉磯快艇隊的合約，如果這種情況真的發生了，他將成為最受矚目的自由球員之一。
快艇隊在從12月和1月的高潮降溫後，近期陷入了掙扎之中，一個月前，他們看起來像是能對衛冕軍丹佛金塊隊造成巨大威脅的球隊，如今卻要擔心自己是否會掉進附加賽。而這一季的結果，也可能影響George休賽季的決定。
Keith Pompey做出如此分析：「如果得到George，76人將擁有全明星後衛T.Maxey、全明星側翼George和全明星中鋒Joel Embiid。 他們超越塞爾提克隊成為聯盟菁英球隊的機會，將大大提高。 球隊基本上會用George取代Tobias Harris的位置，後者的天賦更高。快艇隊目前非常依賴George作為第1或第2得分選擇，而作為一名76人球員，他將成為Embiid以外的第2選擇。 George不用在費城承擔那麼多的重擔。」
不過Keith Pompey也指出，George目前仍然更有可能留在快艇，並推測他與76人的聯繫，更多是為了創造和快艇隊的談判籌碼。
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