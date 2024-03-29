台鋼啦啦隊掀一粒旋風！爆紅遭疑「被捧過頭」 狠批她跳舞不好看
台鋼雄鷹啦啦隊誕生新一代女神！啦啦隊成員「一粒」趙宜莉因在球場大跳「葉保弟應援曲」讓她一砲而紅，洗腦的音樂搭配魔性的舞步，吸引不少粉絲爭相轉載、模仿。有網友在PTT版上逆風發文討論，「難道只有我覺得，一粒跳舞不是很好看嗎」，掀起網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
對於一粒掀起一股旋風，有網友不解在論壇PTT上發文表示「難道只有我覺得，一粒跳舞不是很好看嗎」，原PO認為一粒的確仙氣十足，但說到舞蹈實力，「明明就不是很協調的畫面啊，不曉得是大頭比例肢體過瘦的問題，還是她本身舞感韻律就有點奇怪，反正我是會轉台」。原PO覺得一粒被吹捧成「北丹丹、中峮峮、南一粒」有點過頭了。
貼文一出吸引網友熱烈討論，不少人贊同原PO的說法，「丹、秀慈、yuri、短峮都屌打一粒好嗎，瞎捧什麼」、「身體真的是太瘦，跳起來少了些美感跟力量」、「真的不好看，估計只有萬年單身的處男覺得好」、「同感+1，肢體有點僵硬」；也有網友力挺一粒「其他阿姨都是賣奶，一粒真的是賣年輕跟臉」、「但臉蛋沒話說」。
25歲的一粒以「葉保弟的應援曲」在網路上迅速竄紅，說到一粒的背景，她畢業於輔仁大學雙主修織品系及法文系，更擁有多益960分的超強外語能力，不僅是一名啦啦隊女孩，同時也是超強學霸！一粒的魅力無敵，連資深統一獅球迷「台南Josh」也深深著迷，日前他在YouTube下方留言「我不當喵迷了！」甚至還在臉書上發文說：「已使盡全力爭搶台鋼雄鷹的開幕戰門票，還希望越坐越前面，成功徵到髮香區座位」，讓大批球迷笑翻。
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