「一粒魔性應援舞」讓他一夕爆紅！葉保弟從練習生變球員好勵志

Alex Verdugo關鍵高飛犧牲打！紐約洋基5:4擊敗休士頓太空人

▲ Alex Verdugo到洋基首戰就敲出關鍵高飛犧牲打。（Alex VerdugoIG)
▲ Alex Verdugo到洋基首戰就敲出關鍵高飛犧牲打。（Alex VerdugoIG)

記者張志宇/綜合報導

美國職棒紐約洋基在今（29）日作客出戰休士頓太空人，本戰雙方你來我往，雙方前6局打完戰成4:4平手，但在7局上洋基靠著新同學Alex Verdugo高飛犧牲打超前比分，隨後9局下Juan Soto更是上演雷射肩，阻止太空人搶下追平分，終場洋基就以5:4在客場擊敗太空人。

我是廣告 請繼續往下閱讀

太空人打線在首局下率先發起攻勢，靠著Yordan Alvarezg安打，與Kyle Tucker、Jose Abreu選到保送形成滿壘，隨後Chas McCormick與Yainer Diaz連續安打攻下3分，來到二局太空人再利用Jake Meyers陽春砲添加1分。


洋基打線則是在5局上給予反擊，開局前4名打者全數上壘先追回一分，隨後滿壘時太空人先發Framber Valdez，對Anthony Rizzo投出觸身球在奉送1分，雖太空人立即換投，但後援Seth Martinez上場後，又對Anthony Volpe投出保送擠回1分，洋基則在這局將比分追至3:4。


來到6局與7局洋基攻勢再起，先是利用Oswaldo Cabrera陽春砲追平，隨後在7局時靠著休賽季從紅襪轉來的Alex Verdugo擊出高飛犧牲打超前比分。


洋基帶著5:4領先進到9局下，但守護神Clay Holmes一上來就不穩，在1出局時讓太空人攻佔一、二壘，隨後Kyle Tucker掃出右外野安打，此時二壘跑者已經繞過三壘將回到本壘搶下追平分，但Juan Soto上演「雷射肩」，接到球後傳向本壘成功阻殺跑者，終場洋基就以5:4擊退太空人搶下本季首勝。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／不是洋基！Jordan Montgomery轉戰響尾蛇　雙方簽下1+1合約

MLB開季分析／洋基補強Soto很威猛！金鶯最被看好美東火藥庫奪冠

MLB／紅襪、洋基都想搶冠軍左投Montgomery　基襪世仇交鋒拚價碼

MLB／洋基先發輪值王牌！明星右投Marcus Stroman繳6局無失分好投

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞