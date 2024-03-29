Alex Verdugo關鍵高飛犧牲打！紐約洋基5:4擊敗休士頓太空人

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太空人打線在首局下率先發起攻勢，靠著Yordan Alvarezg安打，與Kyle Tucker、Jose Abreu選到保送形成滿壘，隨後Chas McCormick與Yainer Diaz連續安打攻下3分，來到二局太空人再利用Jake Meyers陽春砲添加1分。
洋基打線則是在5局上給予反擊，開局前4名打者全數上壘先追回一分，隨後滿壘時太空人先發Framber Valdez，對Anthony Rizzo投出觸身球在奉送1分，雖太空人立即換投，但後援Seth Martinez上場後，又對Anthony Volpe投出保送擠回1分，洋基則在這局將比分追至3:4。
來到6局與7局洋基攻勢再起，先是利用Oswaldo Cabrera陽春砲追平，隨後在7局時靠著休賽季從紅襪轉來的Alex Verdugo擊出高飛犧牲打超前比分。
洋基帶著5:4領先進到9局下，但守護神Clay Holmes一上來就不穩，在1出局時讓太空人攻佔一、二壘，隨後Kyle Tucker掃出右外野安打，此時二壘跑者已經繞過三壘將回到本壘搶下追平分，但Juan Soto上演「雷射肩」，接到球後傳向本壘成功阻殺跑者，終場洋基就以5:4擊退太空人搶下本季首勝。
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