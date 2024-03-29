昔拍微電影勸走正路！闖數發部轟3槍洩憤 南投民宿老闆聲押禁見
在南投經營民宿的54歲張姓男子，自稱不滿政府抗中政策導致生意差，又認為數位發展部亂花錢，昨（28）日上午持槍朝數發部連轟3槍洩憤，造成大門玻璃碎裂一地，隨即被捕，並當場查扣改造手槍1把、散彈槍1把，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇公眾、毀損等罪移送台北地檢署偵辦，晚間複訊後向法院聲押禁見。
社會組／綜合報導
張男案發前才在臉書發長文，痛批政府把台灣人民推向戰爭邊緣，成立數發部只是為了內宣、自我感覺良好等語，之後前往數發部開槍，造成大門玻璃碎裂，所幸無人受傷。
警方到場時，張男仍留在現場，主動將槍枝及隨身包包放置地上，還自己蹲下身、雙手抱頭就逮，現場也查獲1把霰彈槍、1把改造手槍、5顆霰彈槍子彈、2個短槍彈匣，隨後將人帶回警局訊問，訊後依法移送台北地檢署偵辦。
據了解，張男除了經營民宿之外，還成立登山隊，在業界小有名氣，他過去曾接受媒體專訪，透露自己是更生人，年少時期不懂事，曾加入黑幫，多次進出監獄，連18歲生日都是在獄中度過，直到40多歲才出獄。
綜合媒體報導，2022年，他更以自身更生人身份當作故事背景，拍攝微電影「山骨」，描述自己出獄後重獲新生的歷程，並勸他人走正路，沒想到自己卻持槍轟數發部，恐要重回監獄過日子。