第2名死者也驗出米酵菌酸？王必勝：連我都不知道、由法務部公布

我是廣告 請繼續往下閱讀
王必勝今天接受採訪時表示，警政司法記者很厲害，得到了消息，「目前連我也都不知道」，但他有跟法務部協調，後續驗屍報告應由法務部宣布，因為相驗解剖結果，應該由法治單位向大眾說明。
對於衛福部昨天宣布，接下來其餘住院患者、粿條、板條等食材都會一併檢驗；台大法醫研究所、北榮毒物中心都有訂購檢驗標準品，預計下週一會到貨，屆時將會開始進行大規模檢驗。
王必勝今天進一步說明，檢驗會分人、物兩部分來處理，物的部分包括粿條食材、其他食材，以及環境檢體有無驗出其他細菌；人的部分則包括死者解剖報告、住院患者拿檢體來驗，出院返家的患者也會請地方衛生局聯絡，請他們提供檢體檢驗，但不強制。
王必勝提到，分工的部分，由衛福部食藥署檢驗寶林茶室環境、食材的部分；台大法醫研究所、北榮毒物中心則針對死者、患者部分檢驗。除了解剖結果由法務部說明外，其餘都會由衛福部來對外公布。
王必勝說，目前檢驗標準品不夠，人的部分會先用於死者解剖相驗、重症患者，物的話會以粿條為優先，訂定先後順序、聚焦最重要的優先處理，下週一會陸續到貨，應該接得上後續檢驗。
至於食藥署檢驗粿條何時出爐？王必勝說，粿條檢體有2個來源，一個是在寶林茶室搜出的、一個是其供應商「大粄城」搜出，有2塊在處理，應該不會太慢，盡快檢驗出來後，會再對外說明。
更多「寶林茶室疑食物中毒案」相關新聞。