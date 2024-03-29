獨家／「一粒」跳魔性應援舞成中職新女神　綽號來源竟跟母校有關

快訊／Super Junior厲旭宣布結婚！將在5月舉辦婚禮

▲Super Junior厲旭宣布結婚喜訊，將在5月舉辦婚禮。（圖／記者陳明中攝）
▲Super Junior厲旭宣布結婚喜訊，將在5月舉辦婚禮。（圖／記者陳明中攝）

記者薛羽彤／綜合報導

韓國人氣男團Super Junior由利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、始源、東海、厲旭、圭賢組成，擁有超高人氣，36歲成員厲旭今（29）日在IG突然宣布結婚訊息，坦言出現了想要一起共組家庭的人，並決定在5月底舉辦婚禮。

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▲36歲的厲旭決定進入人生下一階段，宣布成為人夫。（圖／厲旭IG）
▲36歲的厲旭決定進入人生下一階段，宣布成為人夫。（圖／厲旭IG）
厲旭出道19年，身為偶像對於戀情十分低調，今日他突然在IG上傳一封手謝信，寫道「我是Super Junior厲旭，我有件事想要直接向最珍貴的朋友們告知，透過親筆信傳達我的真心。」厲旭表示自己有一位正在交往的人，「我們在一起的時間裡，自然而然地產生了想要與那位共組家庭的心，這不是突然的決定，而是苦惱了很久很久，也跟成員、公司商議了很久很久，最終決定預計在5月底舉辦婚禮。」

▲Ari和厲旭交往4年修成正果。（圖／Ari IG）
▲Ari和厲旭交往4年修成正果。（圖／Ari IG）
雖然厲旭全文沒點破老婆是誰，粉絲都知道就是女演員Ari。2020年厲旭被爆出和小7歲的Ari熱戀中，當時他透過經紀公司認愛女方，「厲旭和演員Ari作為關係很好的前後輩相處一段時間後，已經發展為戀人關係。 」兩人低調交往4年修成正果，粉絲看了也紛紛送上祝福。

Ari從女團TAHITI出道，該女團2012年出道後表現不算太亮眼，團體於2018年7月解散，隨後Ari將重心轉移到演員上，曾演過戲劇《媽媽的食譜》。

▲厲旭發出手寫信，宣布結婚消息。（圖／厲旭IG）
▲厲旭發出手寫信，宣布結婚消息。（圖／厲旭IG）
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