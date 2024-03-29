國民黨年輕化！「KMT studio」導入教育機制　用AI領百年老店創新

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「KMT studio」首播影片中，葛如鈞用最新技術的生成式AI「寶博士」向大家介紹「KMT studio」的概念，很多人可能認為AI很可怕，但如果能在「KMT studio」平台上，帶領大家一起破解AI、應用AI，AI生成式的技術將成為青年人將其話語傳達到全世界的最好工具，如果掌握這個技術，不只可用10種語言，未來甚至可用上百種語言，把台灣青年人的聲音傳遞到全世界。
葛如鈞也宣布，Youtube的「＠KMTStudioOfficial」以及全球網站的「KMTStudio.com」，將從今天起正式上線。他表示，這次用了最新的網域技術，只要在瀏覽器網址區打上「https://kmt.studio」，就是「KMT studio」的網址。而官網的網頁也運用最新的HDR高動態範圍的技術，進入網站後，將會看到「旭日東升」，HDR的太陽徐徐升起，耀眼奪目地照亮著世界，就像130年前，國民黨所做的事情，這樣的光芒應該持續照耀全世界。
廖偉翔說明，「KMT studio」的第⼀件事，就是必須⽤年輕⼈的⽅式講年輕⼈的話，他們想了很久，「到底要怎樣才可以讓朱立倫主席聽得懂不會覺得我們在亂搞，年輕⼈也能接受」，最後想到，就是⽤「復仇者聯盟」的概念；他不諱言，「KMT studio」的概念，也是參考漫威當初想要創新影業⼜害怕失敗，所以才用「STUDIO」的概念成立⼀家新的影業公司，「KMT studio」致敬了這個概念。
廖偉翔強調，這次的「KMT studio」都是年輕的⾯孔，期待能成為⼀個在Instagram故事中講述⾰命故事的黨，⼀個在TikTok上分享政策創新的團體，最重要的是，透過整合各組織，讓組織扁平化、內造化，確保不會有「英雄內戰」的問題發⽣。
廖怡琇表示，「KMT studio」透過內造化與輕量化的改變，讓過去參與陸戰的青年夥伴們可以進入全新的教育平台；她認為，科技數位可以帶給年輕人更多省思，讓更多青年更了解國民黨。百年大黨需要經過時光環境背景的洗禮，也會帶動未來全新的創新，相信「KMT studio」會成為青年人發展的主軸。