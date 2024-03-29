00940申購失敗者哭了！元大投信公告退款 先提醒備好這「4文件」
元大台灣價值高息ETF（00940）即將在下週一（4/1）正式掛牌上市，募集申購期間引發搶購潮，短短5天內就募集到1752億元，創下國內ETF募集最高紀錄。不過，有不少人雖然在募集申購期間送件，但仍未能完成申購。元大昨（28）日公告申購失敗者退款程序，提醒民眾備妥4文件，辦理退款。
記者魏妤庭／台北報導
00940因發行價僅10元，最低1萬元就能買到1張，超親民價格吸引不少民眾在募集期間申購，而募集期間也引發各種亂象，不僅有民眾解定存、保單，甚至拿房抵押買00940，也有銀行行員因申購人潮眾多，而戲稱是「00940之亂」，還有券商因消化不了如此龐大的申購量，陸續發出公告暫停收件。
但也因為申購件數眾多，有不少投資新手因對股票帳戶開戶操作不熟悉，或是未按照規定完成匯款而申購失敗。元大投信昨日發出公告表示，針對申購失敗者，已在3/26起開始執行退款作業。若申購失敗投資人尚未收到由華南銀行帳戶匯出的退款金額，可以洽詢客服電話有專人服務。又或是可以寄信時，在主旨欄位註記「申購失敗，辦理退款」，並檢附退款申請書、身分證正反面影本（未成年無身分證可檢附戶口名簿）、匯款證明（匯款單或ATM交易單）、存摺封面及內頁影本。