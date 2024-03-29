更新／寶林食物中毒案！負責人、店長列被告　越籍代班廚師遭移送

下週大規模驗米酵菌酸！王必勝：2部分處理　先驗重症病患、粿條

▲寶林案下週大規模檢驗「米酵菌酸」，衛福部次長王必勝今（29）日表示，會分人與物2方向處理。(示意圖／Pexels)
▲寶林案下週大規模檢驗「米酵菌酸」，衛福部次長王必勝今（29）日表示，會分人與物2方向處理。(示意圖／Pexels)

記者李琦瑋／台北報導

台北信義區素食餐廳「寶林茶室」爆食物中毒案，造成2人死亡，昨天衛福部公布，其中1名死者檢體檢出「米酵菌酸」，為國內檢出首例，下週大將大規模檢驗。衛福部次長王必勝今（29）日表示，會分成人與物2部分來處理，目前檢驗標準品不夠，人會先聚焦死者解剖相驗、重症患者，物的話以粿條為優先。

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衛福部昨天宣布，接下來其餘住院患者、粿條、板條等食材都會一併檢驗；台大法醫研究所、北榮毒物中心都有訂購檢驗標準品，預計下週一會到貨，屆時將會開始進行大規模檢驗。

王必勝今天接受採訪時表示，檢驗會分人、物2部分來處理，物的部分包括粿條食材、搜到的其他食材，以及環境檢體，亦即寶林茶室廚房找到的檢體，看看能否驗出其他細菌；人的部分則包括死者解剖、住院患者採檢，出院返家的患者也會請地方衛生局聯絡，請他們回來抽血進行檢驗，但不強制。

王必勝提到，分工的部分，由衛福部食藥署檢驗寶林茶室環境、食材的部分；台大法醫研究所、北榮毒物中心則針對死者、患者部分檢驗。除了解剖結果由法務部說明外，其餘都會由衛福部來對外公布。

昨天為何能在最快時間查出米酵菌酸？王必勝說，主要是發現彰化基督教醫院有購置檢驗標準品，隨即提供台大法醫所做檢驗，目前標準品不夠，人的部分會先用於死者解剖相驗、重症患者，物的話會以粿條為優先，聚焦最重要的優先處理；目前食藥署、台大、榮總等3個檢驗單位，皆下定檢驗標準品，預計下週一會陸續到貨，應該接得上後續檢驗，有最新情況都會對外公布。

至於食藥署檢驗粿條何時出爐？王必勝說，粿條檢體有2個來源，一個是在寶林茶室搜出的、一個是其供應商「大粄城」搜出，有2塊在處理，應該不會太慢，盡快檢驗出來後，會再對外說明。

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