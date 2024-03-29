全球製造業未脫離緊縮！國內產業復甦有落差　3不確定因素仍存

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在電腦、電子產品及光學製品業方面，AI、雲端服務需求增溫，加上東南亞網路設備升級需求推升伺服器等產品買氣，出口年增率持續擴大，惟手機、筆電等訂單減少及春節因素，生產年增率轉弱，影響原物料投入指標表現，故2月本產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈。
整體來看，目前全球主要經濟體製造業景氣仍籠罩著緊縮。國內製造業受惠於AI等新興科技應用需求仍殷，但2月適逢農曆春節，工作天縮短為15天，在比較基期偏高，除資通與視聽產品出口年增率持續擴增外，其餘產品的出口、生產及外銷訂單年增率表現皆不如1月。
若排除春節干擾因素，製造業景氣燈號可維持在景氣持平的綠燈，顯示今年前兩個月國內製造業表現已較去年明顯改善，但各產業的復甦力道仍有落差，主要動能來自於資通與視聽產品續強，美國及東南亞訂單仍呈正成長所致，而傳產貨類因部分需求尚未回溫，復甦力道仍不明顯。
展望未來，美國進出口訂單指數皆較1月數值明顯回升，且處於擴張區問，加上預估美國將降息3碼，聯準會與國際預測機構均上修美國2024年經濟表現；日本3月春鬥加薪幅度創33年新高，加上日圓貶值，促使日本央行結束17年負利率政策，此將有助於日本經濟溫和成長；中國在工業增加值和出口持續成長，經濟復甦跡象轉強。國內3月製造業表現將優於2月份，不過，未來仍須留意中國經濟復甦力道、歐美利率走勢、地緣政治等不確定因素，對終端消費需求及投資的影響程度，是否會對我國製造業表現產生衝擊。