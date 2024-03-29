談台智光遭誤解護航柯P 王世堅嘆：完整對談可燒成光碟給支持者
台北市府台智光案延燒，橫跨3任市長、金額高達100億元，曾任台北市議員的民進黨立委王世堅近日來多次抨擊前市長柯文哲與市長蔣萬安，日前也受邀同框民眾黨立委黃珊珊談論此案，而王世堅今（29）日於社群平台表示，會與黃珊珊同框直播，是基於朋友舊識答應，對於被支持者誤會是護航柯文哲感到遺憾，「我這邊有側錄完整的對談內容，可以燒成光碟寄給您。」
記者陳威叡／台北報導
對於台智光案引起社會關注及輿論譁然，王世堅表示，3任市長郝龍斌、柯文哲、蔣萬安都有責任，不該互相卸責，應坦然面對問題，事情才能解決。自己的立場從來沒有變過，說明曾與議員林世宗受兩任警察局長所託，為守住納稅錢與不合市場行情的「馬關條約」，用力監督台智光，甚至在協商過程被暴力脅迫。
其次王世堅說，台智光案因檢調介入偵辦，羈押了國民黨議員陳重文，才徹底引發柯文哲與蔣萬安的政治危機，而柯文哲就老問題「嘴秋」，「講甲一畚箕，做無一湯匙」，自己在議會多次要求處理台智光，結果對方只是敷衍敷衍就過去了，無論怎麼罵、怎麼要求都當耳邊風。現在柯文哲講再多都是要推卸責任而已，如果他8年來都覺得台智光怪怪的，那他幹嘛簽約？幹嘛兩屆市長任期都不處理？
最後提及黃珊珊邀請同框談論台智光，王世堅說，自己基於朋友舊識答應，但講的內容跟所有政論節目與媒體受訪時講過的都一樣，立場也從未改變，至於別人要怎麼剪接呈現，他管不到；但若是被支持者誤會感到遺憾，「我這邊有側錄完整的對談內容，可以燒成光碟寄給您。」