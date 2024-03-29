他曾喊用民進黨公職薪水補電費價差　徐巧芯籲：帳單寄給吳秉叡！

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徐巧芯說，當時談及如果要漲電費，多出來的部分要由民進黨官員、立委的薪水來補，當時民進黨立委吳秉叡還留言說「贊成」，現在要漲電價了，電費比2016還還貴這麼多，是不是大家一人一信，把電費帳單寄給吳秉叡？
徐巧芯痛批，錯誤的能源政策去怪了俄烏戰爭，自己不是什麼大預言家，但是世界上發生戰爭燃氣價格迅速飆漲，是可以預期的事情，只有民進黨沒有預測到，「非核家園」就是一個錯誤的政策主張，意識形態掛帥害了人民，想漲電價卻又不誠實，也是很荒謬的一件事情。
徐巧芯說，現在政府上上下下告訴民眾，電價漲越多人民省越多，是什麼樣的一個天才邏輯，才會說出這樣子的話語，讓人民都感覺到政府是駝鳥心態，把頭埋在沙灘裡，「還叫我們要夜間烤麵包，你要不要叫人民夜間生病？你要不要叫醫生夜間開刀？你要不要叫捷運只有夜間才能行駛？你們要不要把上班時間，都改成要夜間上班？」
徐巧芯直言，多付了錢，稅金還要額外的補貼台電，並不是今天漲完電價台電就不虧損了，它還是一直再虧損，「蔡英文總統2023年的時候說，電價在我們預估的10年內不會有大規模調漲的可能，結果在他任內調漲幅度高達35%，才一年多而已，到底有沒有苦民所苦？」 直言蔡英文在卸任之前，交下一張最差勁的成績單。