氣候影響可可豆收成！復活節彩蛋恐變貴 廠商尋求其他替代品
再過兩天（3月31日）就是復活節，現代許多西方家庭，都會以裝飾用的兔子、經過染色的雞蛋，或是蛋狀巧克力來慶祝，不過今年受到氣候變遷影響，可可豆重要產地的產量減少，恐進一步衝擊巧克力等原料的價格，從而導致復活節彩蛋變貴。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，可可樹一般只會在赤道緯度附近20度的地方生長，全球的可可豆生產，主要都是集中在西非地區，以英國為例，2023年進口的5800萬公斤可可豆，都是來自象牙海岸（Côte d'Ivoire）以及迦納。然而，西非地區今年遭遇嚴重乾旱，不少當地農民都抱怨，熱浪導致可可豆的收成減少。
另一方面，聖嬰現象（El Niño）也導致部分產地去年年底接連降下暴雨，同樣影響可可豆生長，多個極端氣候因素夾擊，加上農作物害病肆虐，可可豆的價格已經翻了數倍。
隨著價格上漲，一些巧克力製造商正在尋找探索削減成本的替代方案，銷售多元化的產品，例如鹹味零食、軟糖等，減少對可可豆的依賴。美國知名巧克力大廠好時（Hershey's）今年2月還宣布與新的營銷夥伴建立合作關係，計劃在2024年將其軟糖產能擴大50%。一些食品公司可能會在復活節期間冒險推出軟糖產品，以彌補可可的高成本。