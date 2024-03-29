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美女愛醜男？菲國正妹嫁美國普男　直言：真的不是為了錢

▲一名菲律賓美女嫁給美國普男，引發廣大網友熱議。（圖／翻攝自臉書）
▲一名菲律賓美女嫁給美國普男，引發廣大網友熱議。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

一名面容姣好、英文流利且身材玲瓏有致的菲律賓美女因為曬出和其貌不揚的丈夫合照，引發廣大網友的轉發、議論和分享。由於許多網友質疑「是不是為了錢」，而讓此名女孩出面澄清「絕對不是為了錢」，他丈夫也表示「她覺得我很帥」。

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▲史考特和迪薇的婚姻引發網友們熱議。（圖／翻攝自臉書）
▲史考特和迪薇的婚姻引發網友們熱議。（圖／翻攝自臉書）
綜合外國媒體報導，來自美國德州的史考特（Scott）於2017年透過臉書認識菲律賓女孩迪薇（Divine），當時迪薇將他誤認成別人並主動發訊息給他，兩人就此結緣，同時展開一段遠距離戀愛，史考特也親自到菲律賓見她，並且向她求婚。但因為受到疫情影響，兩人有段時間無法碰面，過了近四年後迪薇才於去年搬到美國和史考特同住，從交往、戀愛到結婚前，兩人只實際見面過六次，並且維持超過四年以上的遠距離戀愛。

史考特從13歲起便患有硬皮症（scleroderma），這種疾病導致他面部和身體皮膚發炎和過敏，由於疾病影響外表，他從小便待在家休養和自學，錯過了高中和大學的校園生活。22歲開始他認為自己已有能力可以獨立生活，並且能夠自行工作、旅行和出國。儘管醫生認為他不該長途旅行，但史考特依然隻身飛往菲律賓六趟，只為見他畢生摯愛。

兩人結婚後將故事分享到網路，希望能鼓勵其他有容貌焦慮或感情問題的人，能夠勇敢追愛，他們在2021年共同開設TikTok帳號，並在近期開設youtube頻道。

然而他們的故事受到大量網友質疑和批評，許多網友認為她嫁給他只是為了獲得美國綠卡，或是為了他的財富，對此這對愛侶更發影片回應，迪薇始終認為史考特長得很可愛。

如今這對情侶的故事受到美國和亞洲網友的廣泛關注，大量網友更湧入她的臉書、Youtube頻道和TikTok留言，部分網友表示受到這段愛情故事激勵，部分網友則認為他們沒有「坦承相告」，不願意相信真的有人完全不看外表和財力去擇偶。

迪薇在本月20日再度在臉書發文表示：「在菲律賓很多人看到本地人跟外國人結婚，都會假設應該是因為那個外國人很有錢，甚至開玩笑說菲律賓女孩靠婚姻脫貧。但別擔心.......我跟他結婚真的不是為了錢，畢竟他從一開始就沒有錢。」這則貼文又再度引發網友們的迴響和評論。


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