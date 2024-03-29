美女愛醜男？菲國正妹嫁美國普男　直言：真的不是為了錢

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史考特從13歲起便患有硬皮症（scleroderma），這種疾病導致他面部和身體皮膚發炎和過敏，由於疾病影響外表，他從小便待在家休養和自學，錯過了高中和大學的校園生活。22歲開始他認為自己已有能力可以獨立生活，並且能夠自行工作、旅行和出國。儘管醫生認為他不該長途旅行，但史考特依然隻身飛往菲律賓六趟，只為見他畢生摯愛。
兩人結婚後將故事分享到網路，希望能鼓勵其他有容貌焦慮或感情問題的人，能夠勇敢追愛，他們在2021年共同開設TikTok帳號，並在近期開設youtube頻道。
然而他們的故事受到大量網友質疑和批評，許多網友認為她嫁給他只是為了獲得美國綠卡，或是為了他的財富，對此這對愛侶更發影片回應，迪薇始終認為史考特長得很可愛。
@divinerapsingReplying to @12elle34m9
♬ original sound - Divine14
如今這對情侶的故事受到美國和亞洲網友的廣泛關注，大量網友更湧入她的臉書、Youtube頻道和TikTok留言，部分網友表示受到這段愛情故事激勵，部分網友則認為他們沒有「坦承相告」，不願意相信真的有人完全不看外表和財力去擇偶。
迪薇在本月20日再度在臉書發文表示：「在菲律賓很多人看到本地人跟外國人結婚，都會假設應該是因為那個外國人很有錢，甚至開玩笑說菲律賓女孩靠婚姻脫貧。但別擔心.......我跟他結婚真的不是為了錢，畢竟他從一開始就沒有錢。」這則貼文又再度引發網友們的迴響和評論。