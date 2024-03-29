寶林茶室死者家屬要告醫院　醫界炸鍋恐上演「急重症醫護大逃亡」

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對此，蘇一峰今日發文表示，台灣首見毒物米酵菌酸，連政府機構找了一堆專家，研究多日才找到原因。而且米酵菌酸毒性極高，導致中毒的病人在醫院病程嚴重並最終死亡。並為了醫護人員抱不平，認為呂男遺孀提出告醫院、告醫護的邏輯何在，恐上演「急重症醫護大逃亡」。「全國胸腔醫師已經連續10幾年招不到人了，重症護理師缺乏病房一直關，知道嗎？」。
急診名醫陳志金也在臉書發文表示，寶林茶室案屬於罕見的中毒事件，醫院也是盡力搶救，並呼籲媒體、社會大眾，不要輕易使用延誤、疏失等字眼，以免澆熄醫療人員熱情。呼籲我們共同的敵人是疾病和無常，不是彼此，請給痛失至親的家屬一些空間。
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學也發文表示，每個醫師群組都因為這個新聞炸鍋，大家都說難怪沒有人想當重症醫師，努力救治病人的結果，變成家屬討公道的對象，「到底是努力救人的醫師害了病人，還是寶林茶室製造的食品害了病人？」。
他更進一步指出，不論成人科或兒科，現在願意到重症單位工作的醫師和護理師都極度缺乏，剩下在重症單位的醫護人員，都是懷有一定程度的使命感，才願意在這種執業高風險的環境工作，這個新聞再次打擊重症醫護的士氣，醫護人員不該成為轉移傷痛的出口。
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