快訊／李千娜生了！曬照「母子均安」 三寶超萌小名曝光
李千娜與老公黃尚禾於去年結婚，隨即宣布懷上第3胎的喜訊，算一算，預產期就在本月，日前傳出她已經低調產子，先前《NOWnews今日新聞》求證李千娜的經紀公司，經紀公司回應：「千娜有進一步的好消息，會跟大家分享。」而在今（29）日稍早，李千娜終於親自宣布「母子均安」的好消息。
記者吳雨婕／台北報導
李千娜提到已經順產的喜訊，表示：「好好接著你的第一步，謝謝你來到我們的生命當中，讓我們知道愛，比我們想像的多更多。」李千娜、黃尚禾透過經紀公司回應：「謝謝大家的關心，母子均安，現階段還需要一些時間來穩定和休養，爸爸、媽媽跟寶寶持續努力進步中。」
《NOWnews今日新聞》記者進一步詢問關於寶寶的體重與其他相關生產細節，經紀公司低調表示：「謝謝關心，目前公司這邊不方便打擾。」據悉，兒子的小名取名為「Yellow」，非常俏皮可愛，充滿童心。
李千娜在27日時傳出已經低調產子，當時她的經紀公司回應：「謝媒體朋友關心，千娜有進一步的好消息！會跟大家分享！有消息一定會通知。」沒有證實消息。不過回顧去12月底李千娜舉辦聽歌會時，當時就提到她的預產期是在今年的3月底、4月，如今終於親自證實產子喜訊，各界都為她感到高興，此外，李千娜當時笑說如果有能力再生小孩，會繼續生下去，沒有極限。
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