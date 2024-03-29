「自己告自己」有罪辯司法不公 四叉貓酸朱學恒：聰明反被聰明誤
名嘴朱學恒性騷國民黨台北市議員鍾沛君一案，法院今（29）日依強制猥褻罪將他判刑1年2月。由於當年朱學恒為了自清，前往台北地檢署自我告發，如今下場出爐，網紅「四叉貓」劉宇狠酸，朱學恒「聰明反被聰明誤」。
記者陳宜加／台北報導
朱學恒被控於前年6月，在餐廳包廂內涉嫌2度「壁咚」，強吻摟抱鍾沛君，朱學恒為了自清，前往台北地檢署「自我告發」，北檢去年10月偵結，依強制猥褻罪起訴朱；台北地院審理期間，朱學恒辯稱酒醉「斷片」不認罪，經法官傳喚鍾沛君的丈夫陳布朗、立委陳菁徽、媒體人樊啓明、餐廳服務生作證後，認定朱學恒有罪，今天依強制猥褻罪將他判刑1年2月。可上訴。
四叉貓隨即在臉書上發文表示，朱學恒發表聲明，洋洋灑灑一大篇，他的翻譯就是朱學恒認為「司法不公」。然後朱學恒很在意他被限制出境這件事，特地在聲明文又提了一次，但裁定書明明有寫限制出境的理由：因為當初朱學恒告發自己性騷擾，就是預期本案證據不足會不起訴處分，最後檢察官卻用強制強制猥褻提起公訴，跟朱學恒原本告發自己的罪名以及刑度有差，所以增加朱學恒逃亡的動機，因此限制出境。
「聰明反被聰明誤！」四叉貓說，朱學恒當初不要搞一齣去法院告自己的戲碼就沒事了。