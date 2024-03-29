被美國爸爸制裁？聯想台灣分公司大裁近百人 網曝中國科技業慘況
科技業又爆裁員！中國大陸PC品牌聯想（Lenovo）傳出大量裁員，有部門幾乎全部砍光，勞動部昨（28）日證實，台灣聯想環球科技公司已在3月1日，向地方政府提報大量解僱計畫書，預計解僱92人。對此，網友熱議，猜測「確定只有2成？恐怕只是目前被爆的這波數字而已」，更直言「被美國爸爸制裁」、「中國科技業以後只有慘」。
記者鄭妤安/台北報導
聯想台灣分公司近期啟動一波裁員，今年至今累計裁員比率達兩成以上，對此，勞動部證實，稱聯想在台灣有登記2家公司，一家為台灣聯想環球科技股份有限公司，投保901人，另一家則是荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司投保106人。
勞動部表示，台灣聯想環球科技股份有限公司在3月1日有以「業務緊縮」為由，提出大量解僱計畫書，時間點是落在4日及20日，分別解僱12人及80人。
根據了解，勞資雙方是以合意終止契約方式終止勞動契約，但若有勞工是被「強迫」合意終止契約，都可以向地方勞政機關申訴，目前地方政府還未接獲有勞工反應，勞動部也會持續關注後續情況。
此次大規模裁員掀起網友熱議，有人懷疑裁員不只有2成或百人，更直言這波裁員無疑是「被美國爸爸制裁」、「中國科技業以後只有慘」，有網友甚至爆料，最近有朋友分享在南港的中國公司上班，公司營運狀況很慘，績效都拿優也被砍。