超商長青經典「底加」 網友狂讚熱銷貝果 再推新口味
提到7-ELEVEN經典，Amelie’s Bagel，便是陪伴無數人記憶的經典選擇，不管是當成一天活力的早餐，還是來個美味的下午茶，都是讓人愛不釋手的選擇。
生活中心/綜合報導
而提到Amelie’s Bagel美味的經典秘密，就是透過滾水燙麵技術，以黃金秒數滾水燙麵，使麵糰外表快速產生彈性表皮，同時又保護內在扎實結構，打造外韌內Ｑ的彈性嚼感，也就是這細膩的工法，多年來靠「切達起司貝果」、「藍莓寒天貝果」兩款牢牢抓住消費者的口味！近期推出的「黑松露雙起司貝果」也承襲了這個DNA來挑戰饕客味蕾，也難怪引發網友熱議！
就連PTT都有網友發文大讚，除了麥香以外，超商賣的切達起司貝果竟然經過了十幾年，還是好吃又只賣28元，許多人回應：「這個真的吃不膩」、「這款真的很讚！」。而這美味都歸功於Amelie’s Bagel透過滾水燙麵技術，讓口感更加軟Q，並在三段溫控爐溫烘烤出爐後層層把關，確保每一顆貝果渾圓飽滿、烤色焦黃亮澤、口感外嚼內Ｑ，新口味的「黑松露雙起司貝果」，更是被黑松露香氣與起司交織融合，每口咬下嘴中都是滿滿的香氣，根本停不下來！還有網友私心分享，Amelie’s Bagel常溫就很好吃了，但偶爾微波也很好吃！
為了讓大家嚐鮮新口味，現在Amelie’s Bagel也推出限時優惠，從即日起一直到4/2，到7-ELEVEN買「黑松露雙起司貝果第二件現省10元」，歡迎喜歡嘗試新滋味的饕客，趕快手刀選購，一品這香氣交織、口感豐富的美味。
除了新口味，也照顧了老朋友的愛，4/3-4/30「藍莓寒天貝果+指定飲料，組合價45元」，要買要快！
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