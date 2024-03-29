轟朱學恒「玩弄司法」遭判刑下場慘還喊不公　網：今天最好看新聞

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名嘴朱學恒性騷國民黨台北市議員鍾沛君一案，法院今（29）日依強制猥褻罪將他判刑1年2月。由於當年朱學恒為了自清，前往台北地檢署自我告發，結果有罪遭判刑，朱學恒還喊冤，批法院是「誅心之論」。對此，網友一面倒砲轟朱學恒玩弄司法，如今有罪遭判刑，是今天最好看的新聞。
有網友表示，其實朱學恒當初是以「性騷擾」為由，自己走進法院發動偵查的，朱學恒說他啟動偵查，是為了還原事實真相。但他的司馬昭之心，其實就是知道《性騷擾防治法》只有半年告訴期，一旦過了告訴期間，檢察官就會給予嫌疑人不起訴。
該名網友指出，若檢察官認定朱學恒只有「性騷擾」，那因為犯案時間超過半年，朱學恒自然會不起訴，而以他的作派，就會大張旗鼓說司法還他公道，鍾沛君誣陷她什麼的。
網友表示，幸好檢察官願意深查，也慶幸有更多正義之聲湧入，最終朱學恒的下流行徑，被認為觸犯了《刑法》第224條的強制猥褻罪，而強制猥褻罪就屬於非告訴乃論之罪，不會有所謂6個月的告訴期間，這也是為什麼朱學恒一審被判1年2個月的原因。
起訴書中寫道：「朱學恒在偵、審期間仍利用他經營的YT頻道、社群並向媒體發表言論，形塑鍾沛君是受他人指使的政治打手，法官審酌朱學恒犯罪後顯現欠缺性別平權意識、毫無悔悟的態度，因此決定嚴懲。」
網友抨擊，朱學恒就是自作孽，以為自己可以玩弄法律、混淆視聽，這麼噁心的人，活該死好。
也有網友同意，這是惡搞司法的現世報，鍾沛君指控朱學恒強吻，朱學恒跑去北檢「自己告發自己」就是惡搞司法。朱學恒迄今強辯沒性犯罪，顯然當時「告發自己」就是企圖僥倖利用司法查無實據，形塑「法院認證」沒性騷擾的假象。
法院判刑凸顯朱學恒兩大謬誤：一、朱學恒誤解告發，告發在刑事訴訟實務，是以認定有犯罪嫌疑為前提，朱學恒自己告發自己，就是認定自己有犯罪嫌疑，請檢察官發動偵查。二、小看性犯罪被害人，一般性犯罪被害人，常見因心理壓力、擔心二度傷害或證據不足等因素，未必會透過法律途徑追究責任。鍾沛君勇敢出庭，追究性犯罪者的罪責，具正面意義，也正告朱學恒，別小看被害人。