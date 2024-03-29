00940籌碼全鎖住、巴菲特策略早轉向　分析師示警：大玩恐怖平衡

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翁偉捷指出，「你以為不賣就不會跌，然而事實上並不是！」，因為當籌碼過度集中在某群人裡，只要有人開始賣，價格就會立刻受到影響，00940上市前，外資吃投信豆腐，現在全倒給投信，投信買滿籌碼、散戶跟著買，全鎖在投信與散戶身上，因此外資只要賣一點點，價格就會跌深、甚至崩盤。
也就是說，一旦ETF檔數過多，籌碼過度集中反而會出現流動性的風險。「當你想賣但賣不掉時，就只能降價求售」翁偉捷指出，於是就會出現多殺多、這種滾雪球的殺盤，變成惡性循環，就像在玩恐怖平衡。
另外，有網友認為可以期待00940換成分股鞏固配息水準，但翁偉捷表示，成分股換得太頻繁也不是好事，且說到成分股，00940標榜採用股神巴菲特選股邏輯，但現在他的公司波克夏·海瑟威，正在降低持股換取現金，那大家怎麼會在這時候進場，照理說如果看好這檔是用巴菲特的選股邏輯，就該知道巴菲特現在的投資策略已經轉向。
翁偉捷表示，巴菲特去年出清台積電持股，今年致波克夏股東信中就表示，坦言未來幾年幾乎「不可能有令人瞠目的績效」，但他強調將持續尋覓機會，同時維持「極端的財務保守主義」。意思是面對未來的風險，目前全世界沒有什麼好投資，因此正在降低持股換取現金，但00940選在這時候募集，投資人可以去思考是不是合理， 已經入手的人可以評估需不需要調整。
翁偉捷坦言，現在瘋ETF的新手中，大概有9成都不瞭解自己在投資什麼，否則不會有那麼多的亂象，尤其現在網紅行銷話術多，再加上媒體報導，訊息可說是多空交雜，財經小白容易對產品有錯誤的理解，以及對期待有落差。他建議投資人不要人家說就投資，還是要自己做功課， 要冷靜下來知道自己的理財目的與需求，因為接下來還有ETF要開募，且一定經過改良，人云亦云的話，這樣永遠都買不完，難道每次都要解定存、借信貸跟抵押房子搶上車嗎?
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。