7-11愚人節沒在鬧！「410杯咖啡1萬元」內行秒搶 正確喝法賺翻了
7-11愚人節沒在鬧！限時2天推出超狂優惠，410杯濃萃美式1萬元、410杯厚乳拿鐵買410杯1萬6000元，破萬元的價格讓上班族全傻眼，不過事實上去年愚人節也曾推出相同的優惠組合，更有內行下班族下單秒搶，原來行動隨時取部不僅有「轉送功能」還有「共享服務」，不僅可以找朋友團購，也能跟設定家庭群組共享，全家一起喝，每個人都能享有「比五折更低」的咖啡！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11公布愚人節限定優惠，3月31日以及4月1日限時2天，APP行動隨時取推出「濃萃美式」410杯1萬元，單杯原價50元、特價24元，約是4.9折，比買一送一更划算；410杯厚乳拿鐵買410杯1萬6000元，單杯原價65元、特價26元，約6折，全部各限量2000組。
雖然看起來相當划算，但兌換僅到今年8月31日，也就是154天必須喝完410杯，想要自己獨享的話一天約要喝3杯，才能在期限內使用完畢。
不過去年愚人節活動推出時，就有勇者立即下單搶購，並且曝光內行喝法，天天爽喝不到半價的咖啡，那就是APP除了有「轉送功能」可以跟同事、朋友揪團購外；若是跟家人一起使用，可以直接使用「共享群組」功能，不用細算一人要喝幾杯咖啡，隨時想喝就喝。
如何開啟共享群組？在APP內的「提貨券」點選「共享群組設定」⮕輸入「暱稱」就可以開始新增共享對象囉⮕點選「新增共享對象」⮕輸入「共享對象的暱稱」、「共享對象的手機號碼」或點選「搜尋手機聯絡人」完成共享群組設定⮕點選要「共享」的咖啡⮕按下確定共享，群組的好友就能在好友共享的票券中，兌換指定的共享商品。
此外，美廉社清明連假期間4月4日至4月7日，推出期間限定咖啡優惠，「大杯濃萃系列咖啡同品項買1送1」，包括美式咖啡原價50元、特價25元；拿鐵原價60元、特價30元。同時還有會員獨享優惠，凡購買餅乾、洋芋片，單筆消費滿88元，即享9折優惠（相關優惠辦法依門市提供為主），美廉社表示，這波會員活動、氣泡酒促銷及連假咖啡優惠，預計帶來2-3成的業績成長。