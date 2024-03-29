幸福巴士金運獎今頒獎！王國材：花很多力氣做

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王國材提到，對於偏鄉交通的改善，是交通部一直非常重視的工作之一，公路局自105年開始持續推動幸福巴士至今，偏鄉公共運輸空間涵蓋率也從105年的70%，提升到現在的92%，大幅改善原偏鄉地區公共運輸需求。
王國材點名，此次獲獎的5個鄉鎮皆是資源稀缺的偏遠地區，說明在各方的通力合作努力下，即使是資源稀缺的偏遠地區，不僅能有相當卓著的成果績效，亦能透過了解在地需求與融入文化特色，讓幸福巴士不只能提供服務，還能溫暖偏遠地區的民心。未來交通部也會持續與相關單位齊心協力，共同提升幸福巴士的效率及品質並給予偏原鄉更多的協助，一同為人本交通及交通平權努力。
王國材接受媒體採訪時表示，這8年對偏鄉正義來說，幸福巴士是交通部重要施政政策之一，全國有176鄉鎮453條路線。
王國材分享，近日他到來義跟春日2個地方，也是今天得獎單位，了解幸福巴士發展也實際搭乘，過去幸福巴士解決就醫跟上學不方便，除了生活跟觀光在裡面，老人家跟學童對幸福巴士服務非常開心。
王國材透露，幸福巴士也有很多故事，比如老人家到大醫院看病就診，過去生病不敢去看，因為是偏鄉，等不到人家來載，有了幸福巴士以後，他們很方便到各個醫院去就診，交通部很多政策，包含陸海空，這幾年來，公路局對偏鄉這塊花很多力氣去做。
王國材期盼，今天獲獎的這5個鄉鎮表現良好，期待全國176鄉鎮，或後續加入的鄉鎮，也可以參考他們一些模式，尤其鄉長的熱忱跟投入，有很多創意在裡面，這是很重要發展目標，公路局會來支持。
公路局長陳文瑞也分享，幸福巴士能有如此遍地開花結果的成就，歸功於各監理所站以及各地方政府、營運單位、區研中心等所有相關單位同仁的努力，願意舟車勞頓地深入偏鄉了解需求。
偏鄉交通服務的工作是永續的，陳文瑞表示，除需持續投入資源與鬆綁法規外，也要在遍地開花的眾多結果中，找出卓越傑出的績優範例讓大家參考學習，故於今年著手試辦幸福巴士金運獎的評選與頒獎典禮，期望能激勵其他幸福巴士相關單位持續精進。
公路局補充，幸福巴士發展至今已有許多成果，在逐漸滿足基本固定民行後，該局亦會透過像本次評獎活動或其他激勵營運單位活動之辦理，來找出更多優秀標竿範例，供相關單位彼此交流學習，共同為偏鄉民眾提供更好的營運服務。