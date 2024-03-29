清明節掃墓當心！「恙蟲病」全國累計27例 3招避免蟲蟲叮上你
清明節不少人會出門掃墓、祭祖，今年遇上4天兒童節及清明節連假，許多民眾也安排了出遊行程，不過隨著天氣回暖，目前已進入「恙蟲病」高峰期。今年截至3月通報個案數達27例，其中花東共12例，大台北也有4起病例。疾管署提醒，民眾如至戶外掃墓祭祖，或從事踏青、露營等活動時，容易接觸草叢環境，增加感染恙蟲病風險；不過別緊張，想要預防被恙蟲找上，有簡單3招可以預防。
實習記者柯乃瑜／綜合報導
疾管署建議民眾，外出從事掃墓祭祖或踏青等戶外活動時，若有接觸草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色的長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並注意將褲管紮進襪子；衣物與裸露皮膚的部位，則要使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁的防蚊液。此外，回到室內環境要盡快沐浴並換洗所有衣物，避免被附著的恙蟲在不知不覺中叮咬。
臺北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主治醫師李坤美指出，恙蟲病又稱叢林型斑疹傷寒，感染後常表現出非特異性的症狀，因此初期常容易與其它急性發熱疾病混淆，如發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、關節痛等。如果沒有及時接受適當的處置，可能發展到多重器官衰竭甚至死亡；未經治療的死亡率高達60%，而接受治療後的死亡率則降至少於5%。
疾管署呼籲，民眾如有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。