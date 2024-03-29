市場看好IP矽智財後市商機 M31解禁！股價直奔漲停
IC設計族群今（29）日漲勢十分剽悍，其中M31之前因為股價劇烈波動，被列為處置股，今日處置結束、開盤立刻強漲、一度亮燈漲停，站回五日與十日線，世芯- KY也因買盤回籠，大漲8% 重返股王寶座，其他包括神盾、安國都有7%以上漲幅，族群走勢凌厲。
記者陳郁柔／台北報導
M31今日解禁股價直奔漲停，主要是因為市場看好，隨著中國下令政府部門汰換搭載英特爾（Intel)與超微（AMD）處理器的個人電腦，將帶動國產化處理器發展，而M31已經耕耘中國IC設計業者與晶圓廠多年，因此可望大搶IP矽智財自主化商機。
另外，世芯- KY也曾經以中國客戶營收比重為主，儘管後續因美國出口禁令影響，但看好公司在合法合規的情況下，仍是中國客戶的優先選擇。此外，世芯-KY先前因市場傳出大客戶AWS（亞馬遜雲端服務公司）下一代晶片可能終止採用ASIC設計，使得世芯-KY未來接單出現變數，雖公司向法人澄清客戶訂單未變，不過也拖累股價連日走跌，直到今日才止跌反彈。多家外資持續看好世芯-KY後市，美系外資指出，世芯-KY今年AWS營收仍可逐季成長，另一個重要客戶英特爾Gaudi3近期可能增加更多訂單，明年開始貢獻，對於明年世芯-KY展望比之前更加樂觀。
至於神盾與安國，隨著兩家業者分別併購乾瞻科技與星河半導體，也強化集團在IP與ASIC的布局，目前在併購效益顯現下，也已取得客戶案件，預期今年下半年就會開始逐步發酵，貢獻今年營運。