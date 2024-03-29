台北7國小開第一槍！午餐停用「粿仔條、年糕」　北市教育局尊重

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中華民國餐盒同業公會理事長陳明信今天建議，學校營養午餐可暫時取消供應「炒粿條」，改以烏龍麵、炒麵等主食替代。
台北市景美國小午餐群組今天在臉書上表示，「緊急通知」，為學生食的安全起見，該校決議先針對4月3日春村肉片內使用的年糕及4月12日肉燥粿仔條菜單，進行修正；春村肉片內使用年糕，決議取消，直接改調整料理內的食材（肉片、洋蔥、高麗菜等）供應量，肉燥粿仔條直接更換，改有機麥片飯供應；至於其他非飯類料理將於4月9日午餐委員會議再議。
台北市景美國小校長康燕玉接受 《NOWnews今日新聞》採訪時證實，學校已公布在景美國小午餐群組臉書，該校為中央廚房，供應鄰近興隆、溪口、志清、萬福等6所國小營養午餐，影響約5000名孩童，日前有家長在景美國小午餐群組臉書表達對粿條的憂心，提到若到4月12日前又有爆發相關粿條的個案，應考慮暫停供應，也有家長表示，「何必甘冒風險？暫停供應不是更放心嗎？」
康燕玉說，雖然目前有人說寶林案是保存問題，學校營養午餐非常管控流程，保存絕對沒問題，但擔憂更上游的供應商出狀況、家長會擔心，即便只有1、2位家長表達擔心，學校都相當重視，另外，也擔心5000名孩童的家長陸續打來學校，會造成行政同仁困擾，乾脆就在此非常時期，先暫停供應讓家長擔憂的食品，目前先停用粿仔條、年糕，後續會看政府相驗狀況，恢復提供或滾動限制更多米製品類別。
台北市教育局表示，根據目前資訊，會出現致命的米酵菌酸，可能是保存過程不當造成，因此會發文提醒各級學校，對午餐業者重申，所有食材保存都要依照食品衛生管理法規定，同時學校也應進行不定期抽查。
至於餐盒公會、學校停用「粿仔條、年糕」，台北市教育局回應，沒有意見，若學校的營養午餐要取消粿仔條，持尊重立場。
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