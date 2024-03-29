黃國昌直播募120萬繳責任額 她曝柯文哲煉金術：讓小草變搖錢草
民眾黨立委黃國昌日前臨時開直播喊「需要大家幫忙」，因為3月31日前要繳交120萬的募款責任額，否則會被解除黨職，結果湧入大批捐款，不但讓黃國昌順利達標，還害得民眾黨官網當機。柯文哲前幕僚吳靜怡表示，柯文哲的煉金術，讓「草知擺」升級為「搖錢草」，近來以不分區立委黃國昌為首，接著到黃珊珊、麥玉珍和張啓楷立委們，接連開始向小草們籌責任額，然而這是民眾黨設計責任額的初衷嗎？資訊部人力缺乏還要應付突如其來的雪片般金流列管工作，真是不容易。
政治中心/綜合報導
吳靜怡質疑，明明好幾億的補助款才發下來，柯文哲忍心看到小草這樣一次又一次掏錢嗎？而且才剛剛選完，這樣是要如何匯集能量到2028？柯文哲被蔣萬安潑黃金時，黃國昌卻能從小草搖出真黃金，還沒討論到2026藍白會不會合，就要看看小草會不會分裂？
吳靜怡說，柯文哲和黃國昌的政治路線不一致的情況，一下要罵蔣萬安，一下又要感謝侯友宜讓黃國昌出席里長的互動平台，捐款給黃國昌的小草將近萬人，當網路當機時，很多人都在罵「又來了」、「民眾黨在幹嘛」等等，柯家軍心裡一定不是滋味。
吳靜怡表示，如果小草是年輕人的話，這種要人掏錢的行為不應該這樣一連串發生，黃國昌的創意值得肯定，可是產生連鎖反應時，就必須提醒，責任額的存在原意是分攤黨部運作壓力，民眾黨若沒人遏止，那麼就盡失格調。