賀軍翔認了戲約量減少！身為長子扛2間房貸 直呼壓力好大
40歲男神賀軍翔2017年和圈外女友結婚後，育有兩女，與林依晨合作的新戲《不夠善良的我們》即將上檔。今（29）日他出席家電品牌活動，賀軍翔在新戲中飾演顧家男，現實生活中他除了養家之外，也需要負擔爸媽生活費及房貸，加上自己新房房貸，讓他直呼：「壓力很大。」
記者薛羽彤／綜合報導
賀軍翔在《不夠善良的我們》中飾演顧家男「何瑞之」，今日受訪時他坦言，自己跟角色一樣都很顧家，他是家中長子，下有弟弟、妹妹，從剛出道開始，就在幫家裡還貸款，扛起養家和照顧爸媽的責任，就算有了家庭之後，也依舊負擔爸媽的生活費、房貸，一直是家中的主要經濟來源。
賀軍翔坦言雖然拍戲收入比弟弟、妹妹多，但不是很穩定，「年輕的時候好一點，後來拍戲環境不穩定，不是每年都有戲拍，經常有一搭沒一搭的，壓力還是會有。」日前妹妹出嫁，他在婚禮上忍不住落淚，「哭了是因為覺得妹妹長大，家裡除了我，還有一個人結婚，很感動。 」
賀軍翔在劇中與林依晨相處已是老夫老妻，劇中接送小孩上課、為了買家中生活用品斤斤計較等情節，被問到現實中和老婆相處是否如劇中老夫老妻的生活，賀軍翔沒有正面回答。
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